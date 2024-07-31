川普獨裁言論引恐慌！　二度喊話：投給我就不用再投票了

▲美國前總統川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合外電報導

美國共和黨總統參選人川普上周末發表了驚人言論，在對基督徒拉票時竟然說道「把票投給我，這樣以後你們就不用再投票了。」他29日重複這樣的說法；這種言論引發民主黨與反對者的嚴重疑慮，認為川普若真的當選，將會改變美國體制，使自己能夠一直掌握美國大權。

綜合外電報導，川普29日接受《福斯新聞》訪問，他被重複問道「投給他就不用再投票了」這句話到底代表什麼意思，他否認這麼說是在威脅要在第二次上任後「永遠占據總統大位」。

川普第一次拋出相關言論是在26日，他當時告訴台下群眾，「只要這次就好，出來投票」，「你就永遠不再需要投票了，只要再多4年，你知道嗎？一切都會變好，一切都沒事了，你們再也不用投票了，我美麗的基督徒們。」

此話一出，民主黨人與其他批評人士都說這「非常恐怖」。川普29日再度在訪談中重申這個觀點；他解釋，這個言論其實非常簡單，「大家都知道基督徒不太投票，他們不投票的。而我是試著跟他們解釋，你們從來不投票的，就這一次，投票吧。我會把整個國家導回正軌，你們再也不用出來投票了，我就不再需要你們的票了，你們可以回去，不用再投票。」

不過川普該句話有許多解釋空間，對於民主黨人將他的話解釋成「獨裁預告」，川普則簡短回答「沒聽過」，又接著探討「為什麼基督徒那麼不愛投票」。他再次呼籲，基督徒應該都出來投票，他們不投票的原因或許是因為對現況失望，但就這一次把希望寄託在他身上，以後就不用出來投票了。