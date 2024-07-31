　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

醬包有小強！工廠老闆喊「我們很注重衛生」整批回收：一定會負責

記者唐詠絮、戴若涵／彰化報導

食安問題頻傳！有網友發文指出，下班點外送三媽臭臭鍋，沒想到豆瓣醬內竟然擠出一隻完整的蟑螂，讓她當場驚呆，事後向店家反映，店家僅說醬料包是由工廠代工的。代工廠商表示，目前正在查明情況，會先將同一批次的醬料包回收，絕對不會推卸責任，會對消費者負責。

▲三媽臭臭鍋醬料包擠出蟑螂，彰化醬料包工廠陳姓廠商回應了。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

▲三媽臭臭鍋醬料包擠出蟑螂，彰化醬料包工廠陳姓廠商回應了。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

衛生局31日下午派員前往位於彰化的醬料包代工廠稽查。陳姓廠商稱，目前會先將與蟑螂醬料包同一批號、日期的醬包回收，再送新的醬包到店家，希望能讓消費者比較安心，「這是食安問題，我們很注重衛生，代工廠我們有要求盡速回報，那邊再處理也是說全部清潔，或是說東西收回，衛生也都進一步加強，已經同步在做了，這是我們對消費者的負責」，同時也交代工廠要和消費者聯繫，進行精神、損失上的溝通，強調一定會負責。

▲三媽臭臭鍋醬料包擠出蟑螂，彰化醬料包工廠陳姓廠商回應了。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

陳姓廠商表示，品牌好不容易經營這麼久，一直都有用心在把關，對產品保持一定程度的堅持，「產品不能改變，這是我們的初衷」，強調在事件發生的第一時間絕對不會推卸責任。

至於三媽臭臭鍋的窗口游先生則表示，豆瓣醬是品牌授權給工廠，由符合食安標準的工廠製作好再給店家購買使用，事件發生第一時間就請製造廠商進行食安流程報告，接獲衛生局的電話後，也隨即提供製造廠商名單給相關單位，目前等稽查報告出來後，會做詳細評估，再看後續如何處置。他強調，三媽臭臭鍋現場員工都是按照操作流程作業，「火鍋本身是沒有問題，醬包要查明問題。」

▲三媽臭臭鍋醬料包擠出蟑螂，彰化醬料包工廠陳姓廠商回應了。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

ET快訊
快訊／夏令營15歲女學生溺水　無呼吸心跳
快訊／「拳擊阿甘」不敵美國好手　首屆奧運16強作收
快訊／北捷紅線異常！北投站道旁有煙霧　急調班距、啟動公車接駁
高承睿16強賽躲過中國球王！　瑞典超新星爆冷擊敗王楚欽
快訊／找到了！凱米襲台前爬南二段失聯　3登山客已罹難
剛痛失「奪冠球拍」！　中國「球王」王楚欽爆冷止步32強
快訊／「水花消失術」歸來！全紅嬋、陳芋汐奪金
快訊／下班尖峰時段　北捷「淡水信義線異常」
三媽醬包擠出蟑螂！工廠員工曝「出孔比指甲小」：不知為何會跑進
快訊／下班注意！4地「雨彈升級」　16縣市豪大雨特報
真的沒P圖！巴西衝浪選手「飄浮站立」　飆出奧運最高分

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／尖石鄉錦屏溪夏令營15歲女學生溺水命危！送醫搶救中

為賺4萬2！馬國男帶3000萬海洛因闖關　慘遭起訴求刑16年

獨／盜客戶430萬！女銀行員「被離婚改跑外送」　還錢要花66年

感謝協勤民力遇一級開設！八德分局長赴宴道歉了：已自請處分

快訊／找到了！凱米襲台前爬南二段失聯10天　3登山客已罹難

快訊／北市自強隧道路樹倒塌！砸破休旅車前擋　警急拖吊交管中

保三破全台最大電子煙工廠！300種口味鎖定年輕人　市值1.4億

國定古蹟台南地方法院「天花板掉下來」　緊急休館5天進行檢修

醬包有小強！工廠老闆喊「我們很注重衛生」整批回收：一定會負責

國1五楊高架北上3車連撞！Mini閃車失控翻覆　2女駕駛受傷送醫

蹦闆認「身上名牌裝是假貨」　道歉解釋是「老婆買的禮物」

荷蘭泳將卡明哈奧運爆紅　肉色泳褲「有穿就像沒穿」

阿伯電影前5分鐘買飲料！　不滿要等30分鐘罵哭店員

北斗惡火3亡！雙拼透天隔32間房　建設處將開罰：屋主未提出申請

打開垃圾桶竟有浣熊！　桶太高爬不出去超無助

王齊麟奧運賽前突求婚！　同框女友閃瞎：妳願意嗎

Melody公開「給女兒的信」：適時放手　曝教育觀「從不跟孩子抱怨付出多少」！

被對手踩腳竟變誤判讀秒！　拳擊甜心黃筱雯無緣8強落淚

Jasper搭肩陳小春：他是我兄弟　父子被應采兒親「全都往後閃XD」

柔道女王連珍羚無緣奧運8強　謝大家支持：我1人走不到這

快訊／尖石鄉錦屏溪夏令營15歲女學生溺水命危！送醫搶救中

為賺4萬2！馬國男帶3000萬海洛因闖關　慘遭起訴求刑16年

獨／盜客戶430萬！女銀行員「被離婚改跑外送」　還錢要花66年

感謝協勤民力遇一級開設！八德分局長赴宴道歉了：已自請處分

快訊／找到了！凱米襲台前爬南二段失聯10天　3登山客已罹難

快訊／北市自強隧道路樹倒塌！砸破休旅車前擋　警急拖吊交管中

保三破全台最大電子煙工廠！300種口味鎖定年輕人　市值1.4億

國定古蹟台南地方法院「天花板掉下來」　緊急休館5天進行檢修

醬包有小強！工廠老闆喊「我們很注重衛生」整批回收：一定會負責

國1五楊高架北上3車連撞！Mini閃車失控翻覆　2女駕駛受傷送醫

痛失「奪冠球拍」又輸球！　中國「球王」王楚欽回應爆冷出局

快訊／尖石鄉錦屏溪夏令營15歲女學生溺水命危！送醫搶救中

「保台和平就是要跟大陸搞好關係！」　蘇清泉：美國是更大亂源

日本如何成為「滑板強國」？包辦奧運男女金牌　背後原因解密

黃春明愛子黃國峻代表作重新出版　生前著作「度外」、「水門洞口」看見現代人生存困境

樂天周五全隊搭巴士到花蓮　制服組提前出發

為賺4萬2！馬國男帶3000萬海洛因闖關　慘遭起訴求刑16年

森林驚見「枯瘦女」被鍊在樹上等死！　手寫字條曝：我老公做的

快訊／「拳擊阿甘」甘家葳不敵美國好手　首屆奧運16強作收

金普頓大安「Helinox露營房」開箱！5千元限量贈品入住就送

公車槓違停！他巧錄「黑衣妹」 網友全歪樓：重看好幾遍XD

社會熱門新聞

即／民眾黨發言人林子宇碧潭落水

即／創意私房今結案！全台搜捕116人工程師最多

即／台鐵死傷事故！騎士闖平交道遭區間快車撞上慘死

民眾黨發言人「碧潭落水」　民眾目擊：自己走進水裡

即／史上第一次！高雄15名調查官被搜索偵辦

即／高雄「米奇屋」火警　女屋主搶救不治

獨／兒涉吸金2千萬代操　警父竟幫查個資同遭搜索　

即／凱米襲台前爬南二段失聯10天　3登山客已罹難

勸世影片瘋傳　男女國道沒繫安全帶「猛撞擋風玻璃」

比創意私房更淫劣　首席偷拍狼隱身知名燒烤店

還原林子宇碧潭落水現場　漂水面抓天鵝船求救

被硬拔充電槍萬　長腿特斯拉女車主：不和解

800台汽機車泡水　管委會拆監視主機上鎖

即／台中驚傳幼兒園虐童！5孩身上都出現瘀青

更多熱門

相關新聞

醬包擠出蟑螂！工廠員工曝「孔比指甲小」：不知為何會跑進去

醬包擠出蟑螂！工廠員工曝「孔比指甲小」：不知為何會跑進去

食安問題頻傳！有網友發文指出，下班點外送三媽臭臭鍋，沒想到豆瓣醬內竟然擠出一隻完整的蟑螂，讓她當場驚呆，事後向店家反映，店家僅說醬料包是由工廠代工的。醬料包工廠員工透露，工廠平常保持得很衛生，且醬料跟機器是一條龍作業，沒有人工觸碰，醬料包的出孔比指甲還小，不知道為什麼會發生這樣的事情。

三媽臭臭鍋「醬包擠出小強」！　衛生局稽查工廠畫面曝光

三媽臭臭鍋「醬包擠出小強」！　衛生局稽查工廠畫面曝光

豆瓣醬擠出蟑螂　三媽：下架回收

豆瓣醬擠出蟑螂　三媽：下架回收

彰化加碼淹水補助「每戶多發5千」！最高領4.5萬

彰化加碼淹水補助「每戶多發5千」！最高領4.5萬

點三媽小火鍋「豆瓣醬擠出蟑螂」！店家：是工廠問題

點三媽小火鍋「豆瓣醬擠出蟑螂」！店家：是工廠問題

關鍵字：

彰化醬料包三媽臭臭鍋廠商衛生蟑螂小強

讀者迴響

熱門新聞

鬼門快開了「5姓氏」當心！　陰帝普渡三公發出警告

北車「2捷運入口」淪活春宮戰場！　街友揭洩欲秘密基地

JK羅琳發文狙擊「中華隊奧運國手」

夏克立「在床上激情撕裂」私約女移工！性暗示對話曝

即／台南「碰一聲」接著地震　在地人嚇傻

即／民眾黨發言人林子宇碧潭落水

直擊Hebe、短髮女私約外出！

中國球王「奪冠球拍」被攝影師踩斷…當場惱羞

31歲男「65cm活鰻塞肛門」！洞口還挖出檸檬

月收入剩1500 法拉利姐老家將被拆痛哭

即／創意私房今結案！全台搜捕116人工程師最多

吳宗憲小女兒脫了！

台北超商寶可夢機台大撤場

即／5縣市大雨特報　最新警戒區域曝

20歲「桌球天使」正式出道！　一張側照迷暈900萬人

更多

最夯影音

更多

蹦闆認「身上名牌裝是假貨」　道歉解釋是「老婆買的禮物」

荷蘭泳將卡明哈奧運爆紅　肉色泳褲「有穿就像沒穿」

阿伯電影前5分鐘買飲料！　不滿要等30分鐘罵哭店員

北斗惡火3亡！雙拼透天隔32間房　建設處將開罰：屋主未提出申請

打開垃圾桶竟有浣熊！　桶太高爬不出去超無助

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面