醬包有小強！工廠老闆喊「我們很注重衛生」整批回收：一定會負責

記者唐詠絮、戴若涵／彰化報導

食安問題頻傳！有網友發文指出，下班點外送三媽臭臭鍋，沒想到豆瓣醬內竟然擠出一隻完整的蟑螂，讓她當場驚呆，事後向店家反映，店家僅說醬料包是由工廠代工的。代工廠商表示，目前正在查明情況，會先將同一批次的醬料包回收，絕對不會推卸責任，會對消費者負責。

▲三媽臭臭鍋醬料包擠出蟑螂，彰化醬料包工廠陳姓廠商回應了。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

衛生局31日下午派員前往位於彰化的醬料包代工廠稽查。陳姓廠商稱，目前會先將與蟑螂醬料包同一批號、日期的醬包回收，再送新的醬包到店家，希望能讓消費者比較安心，「這是食安問題，我們很注重衛生，代工廠我們有要求盡速回報，那邊再處理也是說全部清潔，或是說東西收回，衛生也都進一步加強，已經同步在做了，這是我們對消費者的負責」，同時也交代工廠要和消費者聯繫，進行精神、損失上的溝通，強調一定會負責。

陳姓廠商表示，品牌好不容易經營這麼久，一直都有用心在把關，對產品保持一定程度的堅持，「產品不能改變，這是我們的初衷」，強調在事件發生的第一時間絕對不會推卸責任。

至於三媽臭臭鍋的窗口游先生則表示，豆瓣醬是品牌授權給工廠，由符合食安標準的工廠製作好再給店家購買使用，事件發生第一時間就請製造廠商進行食安流程報告，接獲衛生局的電話後，也隨即提供製造廠商名單給相關單位，目前等稽查報告出來後，會做詳細評估，再看後續如何處置。他強調，三媽臭臭鍋現場員工都是按照操作流程作業，「火鍋本身是沒有問題，醬包要查明問題。」