哈瑪斯首腦哈尼雅遭暗殺亡！布林肯：美國「不知情也未參與」

▲哈瑪斯領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）在伊朗遭暗殺身亡。（圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

哈瑪斯昨（7/31）日證實，政治領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）在伊朗首都德黑蘭（Tehran）遭暗殺身亡，並指控以色列對哈尼雅及其保鑣在德黑蘭的住所發動襲擊，讓外界擔憂中東衝突進一步蔓延。對此，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，美國對此一事件並不知情，也未參與其中。

哈尼雅30日前往德黑蘭參加伊朗新任總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）的就職典禮，不料就在7月31日凌晨2時左右與一名保鑣在住處遇襲身亡。哈瑪斯政治局成員馬爾諾克（Musa Abu Marzouk）已公開表示，不會讓哈尼雅白白送命；高級官員祖赫里（Sami Abu Zuhri）則稱這是「嚴重升級」。

▲美國國務卿布林肯（Antony Blinken）。（圖／路透）

布林肯在新加坡進行訪問期間，針對哈尼雅遇刺一事表示，「我們（事前）不知情，也未參與這件事。」他強調，停火和讓人質返家至關重要，美國將持續努力實現這個目標，「永遠不要去猜測一件事對其他事情產生的影響。」

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）先前也表示，他不認為中東戰爭是不可避免的，但若以色列遭受攻擊，美國將會協助防衛，同時強調「我們將盡一切努力，避免事態演變為更廣泛的地區衝突。」

事實上，這起暗殺時間點令中東情勢更加令人憂慮，以色列與真主黨緊張情勢不斷升高，恐怕擴大成更廣泛的地區戰爭，而哈瑪斯持續在加薩與以軍交戰，同時還有災難性人道主義危機蔓延。