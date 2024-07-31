哈瑪斯領袖遭刺！親伊朗組織連2大咖遇害　中東全面戰爭憂慮升高

▲ 哈尼雅在伊朗遇襲身亡 。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

哈瑪斯政治領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）31日被證實於伊朗德黑蘭遇刺身亡，哈瑪斯官員誓言不會善罷甘休。美媒CNN指出，哈尼雅是該組織最知名的人物，流亡海外期間持續領導政治活動，遇害消息對哈瑪斯無疑是重大打擊，也加劇對中東全面戰爭的憂慮。

CNN報導，哈瑪斯聲明指控，以色列對哈尼雅及其保鑣在德黑蘭的住所發動襲擊。以色列政府對此尚未發聲，軍方起初稱不會回應外媒，後來改口稱「正在評估情勢」，但以色列官員此前曾誓言消滅哈瑪斯及其領導層，以回應哈瑪斯去年10月7日的突襲。

相較之下，以色列大方承認30日對黎巴嫩貝魯特發動空襲，擊斃黎巴嫩真主黨最高軍事指揮官舒庫爾（Fuad Shukr），成為真主黨和以色列自去年10月對峙以來最嚴重升級。

這起暗殺時間點令中東情勢更加令人憂慮，以色列與真主黨緊張情勢不斷升高，恐怕擴大成更廣泛的地區戰爭，而哈瑪斯持續在加薩與以軍交戰，同時還有災難性人道主義危機蔓延。

哈瑪斯政治局成員馬爾諾克（Musa Abu Marzouk）已公開表示，不會讓哈尼雅白白送命；高級官員祖赫里（Sami Abu Zuhri）則稱這是「嚴重升級」。報導也提到，伊朗支持的2個激進組織領袖在短短幾天內接連遇刺，在時間和地點上都意義重大。

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