陸翻船案「無關兩岸協商談判」　國台辦駁斥陸委會：盡快查明真相

▲ 大陸國台辦發言人陳斌華 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

陸委會主委邱垂正就「0214」撞船事件表示，這是兩岸在既有管道持續溝通下，問題獲得妥解決，並且呼籲陸方加強管理違法船舶。對此，大陸國台辦發言人陳斌華今晚（31）日最新回應，駁斥這起事件是台灣海巡粗暴對待大陸漁民，要求台灣方面盡快查明真相，，並且重申「此次溝通與兩岸協商談判無關」，由晉江市紅十字會與台灣有關方面聯繫溝通，事件才解決。

陳斌華指出，「0214」惡性撞船事件的基本事實，是台海巡人員用粗暴危險方式對待大陸漁民，造成人員死亡。大陸有關方面高度關切。「因受遇難者家屬委託，由晉江市紅十字會與台灣有關方面聯繫溝通，使善後相關事宜得以解決。」

陳斌華再次強調，「此次溝通與兩岸協商談判無關。我們再次敦促台有關方面盡快查明真相，做出公正的調查結論，對涉事人員作出相應處理。」

陳斌華表示，大陸有關方面歷來重視漁業資源的保護和相關海域正常秩序的維護，近年來採取各種措施，加強對漁民出海生產管理。

「對台灣漁民，我們也始終以同胞情誼相待，在沿海設立台灣漁民接待點，為台灣漁船、漁民提供避風、補給、供水、搶險救助等幫助。」陳斌華強調。

最後，陳斌華說，台灣有關方面應當尊重兩岸漁民長期在傳統漁區作業的事實，停止抓扣大陸漁船和用粗暴危險方式對待大陸漁民，保證漁民生命財產安全