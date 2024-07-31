賴稱陸錯誤詮釋聯大2758號決議　國台辦：一中原則權威不容挑戰

▲ 大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

2024年「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）昨30日在台北舉行，總統賴清德參加此會議指出，「中國錯誤扭曲詮釋聯大 2758號決議，為了建構武力犯台的法理依據」。對此，大陸國台辦發言人陳斌華今（31）日痛批，該「聯盟」是極端反華份子拼湊而成，慣於在涉台問題編造散布謠言，並且強調，「聯大第2758號決議充分反映、鄭重確認一個中國原則，其權威不容挑戰。」

陳斌華指出，這個所謂「聯盟」由一群極端反華份子拼湊而成，慣於在涉台問題上挑釁滋事，編造散布謠言謊言，我們已多次表明反對立場。必須指出，台灣問題是中國內政，不容任何外來干涉。

陳斌華強調，「聯大第2758號決議充分反映、鄭重確認了一個中國原則，其權威不容挑戰。」

「1949年中華人民共和國成立後，即成為代表全中國的唯一合法政府。」陳斌華重申，「這是在中國這一國際法主體沒有發生變化情況下的政權更替，中國的主權和固有領土疆域沒有改變。中華人民共和國理所當然地完全享有和行使中國的主權，其中包括對台灣的主權。」

他進一步說，「1971年第26屆聯大通過第2758號決議，決定恢復中華人民共和國在聯合國的合法席位。」從政治上、法律上和程序上徹底解決了全中國在聯合國的代表權問題，明確中國在聯合國的席位只有一個，不存在「兩個中國」、「一中一台」的問題。

陳斌華指出，一個中國原則是國際社會普遍共識和國際關係基本準則，也是世界上183個國家與中國建立外交關係的政治基礎，充分體現了國際大義和人心所向。

最後，陳斌華又痛批，「民進黨當局頑固堅持『台獨』分裂立場，一再伙同美西方反華勢力污蔑攻擊聯大第2758號決議，動搖不了國際社會堅持一中原則的基本格局，只會讓國際社會更加清楚台灣是中國一部分的事實。」

▲總統賴清德30日出席對中政策跨國議會聯盟（IPAC）年會發表演說。（圖／記者陶本和攝）

總統賴清德30日出席對中政策跨國議會聯盟（IPAC）年會時，提到大陸近年在東海、南海擴軍，也提及北約峰會的聯合宣言，指稱中國是俄烏戰爭的「關鍵支持者」。

賴清德指出，大陸擴權行為也常透過法律戰或扭曲歷史，大陸錯誤詮釋聯大第2758號決議，與「一中原則」不當連結，企圖限縮台灣的國際參與，並且建構中國武力犯台的法理依據

