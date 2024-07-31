2年告5人！夏克立傳訊息「抱睡」女傭　他怒提告：帳號被盜

▲夏克立又傳出傳訊「抱睡」女傭，指稱帳號被盜用，也依相關規定提告。(圖／記者黃宥寧攝）

記者邱中岳／台北報導

知名藝人黃嘉千與前夫夏克立婚姻，因為家暴導致婚姻破局，但是31日又傳出夏克立被女傭指控傳露骨訊息要求「抱睡」，夏克立也駁斥「帳號被駭客入侵」，夏克立在7月6日就已經跑到北市警局中山分局報案。據悉，夏克立2年間已對5人提告，其中包括對前妻黃嘉千的誹謗案件。

據了解，黃嘉千、夏克立的16年婚姻，因為家暴問題導致破局，但是夏克立始終否認有施暴，黃嘉千也在6月取得保護令，但是又在31日傳出，夏克立傳訊息給女傭要求「抱睡」，還要女方到飯店時避開媒體。

夏克立事後出面駁斥，帳號被駭客入侵，強調6日就已經到北市中山分局長春路派出所報案，針對有人假冒創建臉書帳號，並且騷擾其親友，所以提出妨害電腦使用的告訴。

夏克立在2023年至2024年間，報案5次，第一次是在2023年12月間，因被公開貼文恐嚇，還有遭到網友留言不實指控，提出妨害名譽告訴，後續在2024年1月份，針對前妻提出誹謗告訴，直到6月間又因遭人恐嚇到派出所報案。

除了恐嚇之外，又在6月因遭媒體散佈不實內容提出妨害名譽告訴，最後則因臉書帳號遭人冒用串間，並騷擾其親友前往派出所報案，2年間共到派出所提出5次妨害名譽、誹謗等告訴，目前警方依照程序處理相關案件。