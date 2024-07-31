　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

2年告5人！夏克立傳訊息「抱睡」女傭　他怒提告：帳號被盜

▲▼跨國婚姻最終戰，夏克立出庭。（圖／記者黃宥寧攝）

▲夏克立又傳出傳訊「抱睡」女傭，指稱帳號被盜用，也依相關規定提告。(圖／記者黃宥寧攝）

記者邱中岳／台北報導

知名藝人黃嘉千與前夫夏克立婚姻，因為家暴導致婚姻破局，但是31日又傳出夏克立被女傭指控傳露骨訊息要求「抱睡」，夏克立也駁斥「帳號被駭客入侵」，夏克立在7月6日就已經跑到北市警局中山分局報案。據悉，夏克立2年間已對5人提告，其中包括對前妻黃嘉千的誹謗案件。

據了解，黃嘉千、夏克立的16年婚姻，因為家暴問題導致破局，但是夏克立始終否認有施暴，黃嘉千也在6月取得保護令，但是又在31日傳出，夏克立傳訊息給女傭要求「抱睡」，還要女方到飯店時避開媒體。

夏克立事後出面駁斥，帳號被駭客入侵，強調6日就已經到北市中山分局長春路派出所報案，針對有人假冒創建臉書帳號，並且騷擾其親友，所以提出妨害電腦使用的告訴。

夏克立在2023年至2024年間，報案5次，第一次是在2023年12月間，因被公開貼文恐嚇，還有遭到網友留言不實指控，提出妨害名譽告訴，後續在2024年1月份，針對前妻提出誹謗告訴，直到6月間又因遭人恐嚇到派出所報案。

除了恐嚇之外，又在6月因遭媒體散佈不實內容提出妨害名譽告訴，最後則因臉書帳號遭人冒用串間，並騷擾其親友前往派出所報案，2年間共到派出所提出5次妨害名譽、誹謗等告訴，目前警方依照程序處理相關案件。

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

ET快訊
夏克立「抱睡」女傭　怒喊：帳號被盜
快訊／熱血球迷最大團　從台灣飛巴黎力挺戴資穎、謝淑薇
Joeman拍片談大麻風暴　崩潰喊：我完蛋了
罵夏克立「狗」！女藝人賠8萬換撤告...出庭前又PO文
獨／盜客戶430萬！女銀行員「被離婚改跑外送」　還錢要花66
女子飛靶劉宛渝、林怡君無緣決賽　最大團射擊已5人出局
高雄15調查官涉集體詐財　調查局回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

75歲騎士停紅燈挨撞！人車倒地說不出話　汽車駕駛喊：A柱釀禍

2年告5人！夏克立傳訊息「抱睡」女傭　他怒提告：帳號被盜

高雄15調查官涉詐取工作費！檢發動約談列被告　調查局證實回應了

挺黃嘉千罵夏克立「狗」！女藝人賠8萬換撤告　出庭前又PO文猛虧

快訊／尖石鄉錦屏溪夏令營15歲女學生溺水命危！送醫搶救中

為賺4萬2！馬國男帶3000萬海洛因闖關　慘遭起訴求刑16年

獨／盜客戶430萬！女銀行員「被離婚改跑外送」　還錢要花66年

感謝協勤民力遇一級開設！八德分局長赴宴道歉了：已自請處分

快訊／找到了！凱米襲台前爬南二段失聯10天　3登山客已罹難

快訊／北市自強隧道路樹倒塌！砸破休旅車前擋　警急拖吊交管中

蹦闆認「身上名牌裝是假貨」　道歉解釋是「老婆買的禮物」

荷蘭泳將卡明哈奧運爆紅　肉色泳褲「有穿就像沒穿」

阿伯電影前5分鐘買飲料！　不滿要等30分鐘罵哭店員

北斗惡火3亡！雙拼透天隔32間房　建設處將開罰：屋主未提出申請

打開垃圾桶竟有浣熊！　桶太高爬不出去超無助

王齊麟奧運賽前突求婚！　同框女友閃瞎：妳願意嗎

Jasper搭肩陳小春：他是我兄弟　父子被應采兒親「全都往後閃XD」

Melody公開「給女兒的信」：適時放手　曝教育觀「從不跟孩子抱怨付出多少」！

被對手踩腳竟變誤判讀秒！　拳擊甜心黃筱雯無緣8強落淚

柔道女王連珍羚無緣奧運8強　謝大家支持：我1人走不到這

75歲騎士停紅燈挨撞！人車倒地說不出話　汽車駕駛喊：A柱釀禍

2年告5人！夏克立傳訊息「抱睡」女傭　他怒提告：帳號被盜

高雄15調查官涉詐取工作費！檢發動約談列被告　調查局證實回應了

挺黃嘉千罵夏克立「狗」！女藝人賠8萬換撤告　出庭前又PO文猛虧

快訊／尖石鄉錦屏溪夏令營15歲女學生溺水命危！送醫搶救中

為賺4萬2！馬國男帶3000萬海洛因闖關　慘遭起訴求刑16年

獨／盜客戶430萬！女銀行員「被離婚改跑外送」　還錢要花66年

感謝協勤民力遇一級開設！八德分局長赴宴道歉了：已自請處分

快訊／找到了！凱米襲台前爬南二段失聯10天　3登山客已罹難

快訊／北市自強隧道路樹倒塌！砸破休旅車前擋　警急拖吊交管中

市場轉淡　航空貨運美國線運價今日下修14%　

純AI月配ETF問世！00952連結台積電、鴻海　8／16開募

罔腰不認盜刷信用卡！「甩監視器畫面」回嗆　鳳梨傻眼：衝X小？

首次踏上奧運舞台直喊爽！甘家葳下一步力拚名古屋亞運

75歲騎士停紅燈挨撞！人車倒地說不出話　汽車駕駛喊：A柱釀禍

雲豹能源價差107.2元「累計跌幅28.03%」！被列入11檔注意股

客家小炒中區初賽南投開賽　台中、金門餐廳奪冠獲全國賽代表權

童子賢化身「能源傳道士」！用電3大重點　估2030年再增200億度

快訊／從台灣飛來巴黎力挺戴資穎、謝淑薇　熱血球迷最大團吸睛

妹子飛日本3度被攔下！安檢「脫到剩內衣」傻問：我長得很可疑？

護食柯基「實力寵妹」吃飯任她摸 媽一碰秒亮牙7pupu：妳敢？

社會熱門新聞

即／民眾黨發言人林子宇碧潭落水

即／凱米襲台前爬南二段失聯10天　3登山客已罹難

即／創意私房今結案！全台搜捕116人工程師最多

即／台鐵死傷事故！騎士闖平交道遭區間快車撞上慘死

即／史上第一次！高雄15名調查官被搜索偵辦

民眾黨發言人「碧潭落水」　民眾目擊：自己走進水裡

即／高雄「米奇屋」火警　女屋主搶救不治

獨／兒涉吸金2千萬代操　警父竟幫查個資同遭搜索　

比創意私房更淫劣　首席偷拍狼隱身知名燒烤店

勸世影片瘋傳　男女國道沒繫安全帶「猛撞擋風玻璃」

還原林子宇碧潭落水現場　漂水面抓天鵝船求救

獨／凱米狂襲竟帶隊餐敘　八德分局長比讚被罵爆

800台汽機車泡水　管委會拆監視主機上鎖

被硬拔充電槍萬　長腿特斯拉女車主：不和解

更多熱門

相關新聞

挺黃嘉千罵夏克立「狗」女藝人賠8萬換撤告

挺黃嘉千罵夏克立「狗」女藝人賠8萬換撤告

加拿大籍藝人夏克立與台籍妻子黃嘉千離婚官司遲未落幕，去年（2023年）在演藝圈掀起選邊站風波，女演員陳蔓菲（藝名李宇柔）PO文臭罵夏「被人養的狗」、「加拿大約克夏該處死」等語，被夏提告涉犯公然侮辱罪嫌，台北地院今（31日）首度開庭，陳女認錯賠8萬元並允諾公開刊登道歉聲明，雙方達成和解，夏同意撤告。

夏克立被爆私約女移工　法官不解黃嘉千律師用意

夏克立被爆私約女移工　法官不解黃嘉千律師用意

黃嘉千回應了！早知「夏克立約女移工抱睡」

黃嘉千回應了！早知「夏克立約女移工抱睡」

夏克立「在床上激情撕裂」私約女移工！性暗示對話曝

夏克立「在床上激情撕裂」私約女移工！性暗示對話曝

黃嘉千和夏克立官司「8月收尾」

黃嘉千和夏克立官司「8月收尾」

關鍵字：

夏克立女傭帳號

讀者迴響

熱門新聞

鬼門快開了「5姓氏」當心！　陰帝普渡三公發出警告

北車「2捷運入口」淪活春宮戰場！　街友揭洩欲秘密基地

JK羅琳發文狙擊「中華隊奧運國手」

夏克立「在床上激情撕裂」私約女移工！性暗示對話曝

即／台南「碰一聲」接著地震　在地人嚇傻

即／民眾黨發言人林子宇碧潭落水

直擊Hebe、短髮女私約外出！

中國球王「奪冠球拍」被攝影師踩斷…當場惱羞

即／凱米襲台前爬南二段失聯10天　3登山客已罹難

31歲男「65cm活鰻塞肛門」！洞口還挖出檸檬

月收入剩1500 法拉利姐老家將被拆痛哭

即／創意私房今結案！全台搜捕116人工程師最多

吳宗憲小女兒脫了！

台北超商寶可夢機台大撤場

快訊／黃牛掰了！劉德華演唱會確定「採實名抽選制」

更多

最夯影音

更多

蹦闆認「身上名牌裝是假貨」　道歉解釋是「老婆買的禮物」

荷蘭泳將卡明哈奧運爆紅　肉色泳褲「有穿就像沒穿」

阿伯電影前5分鐘買飲料！　不滿要等30分鐘罵哭店員

北斗惡火3亡！雙拼透天隔32間房　建設處將開罰：屋主未提出申請

打開垃圾桶竟有浣熊！　桶太高爬不出去超無助

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面