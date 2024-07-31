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小狗狂被餵食「胖到53kg」猝死！　紐西蘭飼主判刑2個月

狗狗被飼主養到53.7公斤，最後不幸因健康問題死亡。（翻攝自SPCA官網）

▲ 狗狗被飼主養到53.7公斤，最後不幸因健康問題死亡。（翻攝自SPCA官網）

圖文／鏡週刊

不當飼養是虐待！一名紐西蘭女飼主將一隻小狗養到體重飆至53.7公斤，導致狗狗才走10公尺路程，就必須停下來休息3次，還因為太胖連獸醫用聽診器都聽不到心臟的聲音，後來牠因健康問題不幸猝死，而飼主也因不當飼養遭當局判刑2個月，且1年內不得養狗。

根據紐西蘭防止虐待動物協會 （SPCA）官網消息指出，一隻名叫納吉的狗狗在2021年10月被發現遭主人不當飼養。納吉因為過度肥胖被帶到協會，當時牠的體重53.7公斤，獸醫用聽診器聽不到牠心臟的聲音，因為聲音無法穿透脂肪，而且還有指甲過長和結膜炎等健康問題。

納吉因為肥胖導致行動和呼吸都很困難，據女飼主表示，她每天給納吉餵8到10塊雞肉，另外還餵狗餅乾，平常則讓牠待在屋外當作鍛鍊。不過納吉因為被餵食過多，體重飆升到幾乎無法行走。

經過協會照顧2個月後，納吉的體重減輕了8.9公斤，不過仍因肝臟腫塊破裂引起急性出血而猝死。女飼主最後被紐西蘭當地法院判處2個月監禁以及罰款，且1年內不得再養狗。

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