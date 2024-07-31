三媽臭臭鍋「醬包擠出小強」！衛生局衝工廠稽查　現場畫面曝光

記者唐詠絮、戴若涵／彰化報導

食安問題頻傳！有網友發文指出，下班點外送三媽臭臭鍋，沒想到豆瓣醬內竟然擠出一隻完整的蟑螂，讓她當場驚呆，事後向店家反映，店家僅說醬料包是由工廠代工的。衛生局31日下午前往該工廠稽查，目前工廠停工消毒中，至於是否有違規項目，仍有待進一步釐清。

▲三媽臭臭鍋醬料包擠出完整小強。（圖／網友授權提供）

有網友在Threads發文，因為很喜歡豆瓣醬，所以在點三媽臭臭鍋的外送時，又加點了一包5元的豆瓣醬，沒想到包裝內竟藏有一隻完整的蟑螂。網友事後向三媽臭臭鍋反映，對方回應，「醬料包是工廠代工與店家無關，不要使用醬料包就好，鍋物沒有問題的話，可以繼續使用。」

▲衛生局31日下午前往醬料包工廠稽查。（圖／記者唐詠絮翻攝）

衛生局得知後，循線查出位於彰化的醬料包工廠，並於31日下午派員前往稽查，初步了解，廠內有四台生產填充的機台，其中一台就是三媽醬料填充的機台。

彰化縣衛生局食品衛生科科長林毓芬說明，本案發生緣由有待釐清，為了維護民眾食安，衛生局已派員到製作場所稽查，如果稽查結果顯示事件是在製程當中發生的話，將會令業者暫停販賣該批號的產品以維護食安。

▲工廠內部畫面曝光。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

林毓芬指出，依照食品良好衛生規範準則，食品業者應該要實施有效防病媒，避免發現有病媒出沒痕跡，要落實環境定期清消，跟製程衛生的管理，若稽查有違反規定，將會依法令限期改正，若未改正可以處以6萬以上、2億以下罰鍰。