　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

17歲全紅嬋「克服轉大人」再奪金！東奧後「身體開始發育」變吃力

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸17歲跳水小將全紅嬋今（31）日與搭檔陳芋汐一起拿下巴黎奧運雙人跳水10公尺台的金牌，並展現了有如「複製貼上」的雙人「水花消失術」。

3年前在東京奧運奪金之後，時年14歲的全紅嬋就遭遇了發育期，身體、心理上的各項轉變一度令她難以適應，甚至影響到比賽成績，但隨著在巴黎奧運奪下第一面金牌，也正式宣告她已經克服了「轉大人」。

▼全紅嬋東京奧運奪金後，很快就面臨到發育期。（圖／路透社）

▲▼中國大陸14歲全紅嬋，8月5日以破世界紀錄的高分，成為東京奧運女子跳水10公尺跳台項目的金牌，賽後教練將她抱起慶祝。（圖／路透社）

全紅嬋在東京奧運奪下金牌時年僅14歲，當時她獲得了全世界的關注，許多媒體甚至以「天才」來稱呼她，但外界不知道的是，奪金之後沒多久，她就遭遇了發育期，身體、心理上都面臨了巨大的變化。

全紅嬋在接受大陸媒體採訪時表示，身體開始發育後，做動作時能明顯感覺到比以前吃力，完成度也不如從前，「做動作越來越沉重了，覺得沒有以前那麼輕鬆。」

▼全紅嬋（右）與搭檔陳芋汐（左）在巴黎奧運奪金。（圖／路透社）

▲▼全紅嬋、陳芋汐巴黎奧運雙人跳水10公尺台。（圖／路透社）

全紅嬋說，有時候量體重，發現變重了，整個下午心情就會很不好，一直擔心隔天會不會做不出動作，會不會因為這樣挨罵了。

全紅嬋現在的教練陳若琳也是14歲就在奧運拿下金牌，並很快遭遇到發育期，但最終成功克服，生涯共拿下5面奧運金牌。陳若琳解釋，發育導致的身體變化就像背負著額外重量起跳，不只技術、動作受影響，心態也要經歷轉變，「就像你的身上綁著一個沙袋去跳，完全不一樣。」

▼全紅嬋在東京奧運「橫空出世」。（圖／路透社）

▲▼全紅嬋。（圖／路透）

▲▼中國14歲全紅嬋奪得奧運跳水金牌。（圖／路透）

▲▼中國14歲全紅嬋奪得奧運跳水金牌。（圖／路透）

陳若琳提到，全紅嬋從原先的沒沒無聞到成為奧運金牌，突然受到大量來自各界的關注與讚美，隨之而來的心理壓力也很大，「可能會覺得自己無敵了，我自己也經歷過，走了很多彎路，所以想幫她少走一些。」

全紅嬋忍不住感嘆，「我也有年輕過，但怎麼都回不到年輕的感覺了。」

▼全紅嬋、陳芋汐巴黎奧運展現「神同步」好默契。（圖／路透社）

▲▼全紅嬋、陳芋汐巴黎奧運雙人跳水10公尺台。（圖／路透社）

▲▼全紅嬋、陳芋汐巴黎奧運雙人跳水10公尺台。（圖／路透社）

▲▼全紅嬋、陳芋汐巴黎奧運雙人跳水10公尺台。（圖／路透社）

2023年全國跳水冠軍賽，全紅嬋輸給了隊友陳芋汐，罕見流露出脆弱的情緒，並首次在賽場上哭了出來，她表示，是因為已經反覆練習了207C的動作，但還是沒能在比賽中完美呈現，感受到強烈的挫敗感，非常難過。

全紅嬋也坦言，自己從小就喜歡跳水，但現在感覺有點不一樣了，這不僅僅是喜歡了，也是一份工作，「畢竟體育，出去比賽，代表的是一個國家，也不可能僅僅是一個個人。」

全紅嬋、陳芋汐8月5日還將參加女子單人10公尺跳台預賽，2021年東京奧運時，兩人在此項目包辦了金牌、銀牌。

▼全紅嬋小檔案。（圖／ETtoday製／新華社）

巴黎奧運中國女子跳水代表全紅嬋。（圖／ETtoday製／新華社）

▼陳芋汐小檔案。（圖／ETtoday製／新華社）

巴黎奧運中國女子跳水代表陳芋汐。（圖／ETtoday製／新華社）

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

ET快訊
夏克立「抱睡」女傭　怒喊：帳號被盜
快訊／熱血球迷最大團　從台灣飛巴黎力挺戴資穎、謝淑薇
Joeman拍片談大麻風暴　崩潰喊：我完蛋了
罵夏克立「狗」！女藝人賠8萬換撤告...出庭前又PO文
獨／盜客戶430萬！女銀行員「被離婚改跑外送」　還錢要花66
女子飛靶劉宛渝、林怡君無緣決賽　最大團射擊已5人出局
高雄15調查官涉集體詐財　調查局回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

女友閨密追求者「生日轉帳2萬3」！他一聽氣炸：舔狗擾亂市場

17歲全紅嬋「克服轉大人」再奪金！東奧後「身體開始發育」變吃力

痛失「奪冠球拍」又輸球！　中國「球王」王楚欽回應爆冷出局

剛痛失「奪冠球拍」！　中國「球王」王楚欽爆冷止步男單32強

全紅嬋「水花消失術」歸來奪金！與搭檔陳芋汐展現「神同步」

包養情婦10幾年不回家！人夫突中風命危　妻「考慮5分鐘」火速拔管

甩開禁藥陰霾？　中國游泳名將「孫楊」承諾今年重回賽場

暴雨急疏散居民沒空接孩！村幹部「女兒罹難」　村民聽原因全哭了

一槍擊破家徒四壁！　中國射擊手謝瑜奪金…曾2度被國家隊退回

17歲全紅嬋今巴黎奧運首戰！有望重現複製貼上「水花消失術」

蹦闆認「身上名牌裝是假貨」　道歉解釋是「老婆買的禮物」

荷蘭泳將卡明哈奧運爆紅　肉色泳褲「有穿就像沒穿」

阿伯電影前5分鐘買飲料！　不滿要等30分鐘罵哭店員

北斗惡火3亡！雙拼透天隔32間房　建設處將開罰：屋主未提出申請

打開垃圾桶竟有浣熊！　桶太高爬不出去超無助

王齊麟奧運賽前突求婚！　同框女友閃瞎：妳願意嗎

Jasper搭肩陳小春：他是我兄弟　父子被應采兒親「全都往後閃XD」

Melody公開「給女兒的信」：適時放手　曝教育觀「從不跟孩子抱怨付出多少」！

被對手踩腳竟變誤判讀秒！　拳擊甜心黃筱雯無緣8強落淚

柔道女王連珍羚無緣奧運8強　謝大家支持：我1人走不到這

女友閨密追求者「生日轉帳2萬3」！他一聽氣炸：舔狗擾亂市場

17歲全紅嬋「克服轉大人」再奪金！東奧後「身體開始發育」變吃力

痛失「奪冠球拍」又輸球！　中國「球王」王楚欽回應爆冷出局

剛痛失「奪冠球拍」！　中國「球王」王楚欽爆冷止步男單32強

全紅嬋「水花消失術」歸來奪金！與搭檔陳芋汐展現「神同步」

包養情婦10幾年不回家！人夫突中風命危　妻「考慮5分鐘」火速拔管

甩開禁藥陰霾？　中國游泳名將「孫楊」承諾今年重回賽場

暴雨急疏散居民沒空接孩！村幹部「女兒罹難」　村民聽原因全哭了

一槍擊破家徒四壁！　中國射擊手謝瑜奪金…曾2度被國家隊退回

17歲全紅嬋今巴黎奧運首戰！有望重現複製貼上「水花消失術」

純AI月配ETF問世！00952連結台積電、鴻海　8／16開募

罔腰不認盜刷信用卡！「甩監視器畫面」回嗆　鳳梨傻眼：衝X小？

首次踏上奧運舞台直喊爽！甘家葳下一步力拚名古屋亞運

75歲騎士停紅燈挨撞！人車倒地說不出話　汽車駕駛喊：A柱釀禍

雲豹能源價差107.2元「累計跌幅28.03%」！被列入11檔注意股

客家小炒中區初賽南投開賽　台中、金門餐廳奪冠獲全國賽代表權

童子賢化身「能源傳道士」！用電3大重點　估2030年再增200億度

快訊／從台灣飛來巴黎力挺戴資穎、謝淑薇　熱血球迷最大團吸睛

妹子飛日本3度被攔下！安檢「脫到剩內衣」傻問：我長得很可疑？

國產車自製率新制上路「和泰＆六和都支持」！中華車旗下MG受衝擊

女客深情飆唱《摯友》　網聽哭：有故事的人

大陸熱門新聞

中國球王「奪冠球拍」被攝影師踩斷…當場惱羞

全紅嬋改善困苦家境　父親堅持繼續賣果菜

全紅嬋：如果我不跳水大家還會喜歡我嗎

球拍毀立馬吞敗！中國球王爆冷止步32強

「水花消失術」歸來！全紅嬋、陳芋汐奪金

全紅嬋背包掛滿吊飾　網：像迪士尼賣假貨的

痛失主拍又輸球！王楚欽回應爆冷出局

女童商場內攀岩「重墜砸地」！　目擊者曝留下大灘鮮血

全紅嬋「克服轉大人」再奪金牌！

金牌夢碎！陳一冰提前慶祝奪金　中國隊遭逆轉

痛車逆向狂飆　騎士遭撞升空4公尺重摔

全紅嬋巴黎奧運首戰！有望重現水花消失術

至今未解！賀蘭山「太陽神」數字之謎

尪10年不回家突中風　妻「考慮5分鐘」火速拔管

更多熱門

相關新聞

痛失主拍又輸球！王楚欽回應爆冷出局

痛失主拍又輸球！王楚欽回應爆冷出局

中國桌球「球王」、世界排名第一的選手王楚欽31日下午在巴黎奧運桌球男子單打比賽中，以2比4輸給瑞典選手莫雷加德，無緣16強。王楚欽在30日晚間主球拍遭奧運場內攝影記者踩斷，今日比賽上以副拍上場。他也坦言，換球拍不是輸球的理由。

甘家葳不敵美國好手首屆奧運16強作收

甘家葳不敵美國好手首屆奧運16強作收

高承睿16強躲過中國球王　王楚欽換拍爆冷輸

高承睿16強躲過中國球王　王楚欽換拍爆冷輸

球拍毀立馬吞敗！中國球王爆冷止步32強

球拍毀立馬吞敗！中國球王爆冷止步32強

選手被罵？曹佑寧：我們是人非機器

選手被罵？曹佑寧：我們是人非機器

關鍵字：

2024奧運2024奧運跳水全紅嬋陳芋汐水花消失術複製貼上巴黎奧運跳水奧運奧運跳水

讀者迴響

熱門新聞

鬼門快開了「5姓氏」當心！　陰帝普渡三公發出警告

北車「2捷運入口」淪活春宮戰場！　街友揭洩欲秘密基地

JK羅琳發文狙擊「中華隊奧運國手」

夏克立「在床上激情撕裂」私約女移工！性暗示對話曝

即／台南「碰一聲」接著地震　在地人嚇傻

即／民眾黨發言人林子宇碧潭落水

直擊Hebe、短髮女私約外出！

中國球王「奪冠球拍」被攝影師踩斷…當場惱羞

即／凱米襲台前爬南二段失聯10天　3登山客已罹難

31歲男「65cm活鰻塞肛門」！洞口還挖出檸檬

月收入剩1500 法拉利姐老家將被拆痛哭

即／創意私房今結案！全台搜捕116人工程師最多

吳宗憲小女兒脫了！

台北超商寶可夢機台大撤場

快訊／黃牛掰了！劉德華演唱會確定「採實名抽選制」

更多

最夯影音

更多

蹦闆認「身上名牌裝是假貨」　道歉解釋是「老婆買的禮物」

荷蘭泳將卡明哈奧運爆紅　肉色泳褲「有穿就像沒穿」

阿伯電影前5分鐘買飲料！　不滿要等30分鐘罵哭店員

北斗惡火3亡！雙拼透天隔32間房　建設處將開罰：屋主未提出申請

打開垃圾桶竟有浣熊！　桶太高爬不出去超無助

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面