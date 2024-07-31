17歲全紅嬋「克服轉大人」再奪金！東奧後「身體開始發育」變吃力

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸17歲跳水小將全紅嬋今（31）日與搭檔陳芋汐一起拿下巴黎奧運雙人跳水10公尺台的金牌，並展現了有如「複製貼上」的雙人「水花消失術」。

3年前在東京奧運奪金之後，時年14歲的全紅嬋就遭遇了發育期，身體、心理上的各項轉變一度令她難以適應，甚至影響到比賽成績，但隨著在巴黎奧運奪下第一面金牌，也正式宣告她已經克服了「轉大人」。

▼全紅嬋東京奧運奪金後，很快就面臨到發育期。（圖／路透社）



全紅嬋在東京奧運奪下金牌時年僅14歲，當時她獲得了全世界的關注，許多媒體甚至以「天才」來稱呼她，但外界不知道的是，奪金之後沒多久，她就遭遇了發育期，身體、心理上都面臨了巨大的變化。

全紅嬋在接受大陸媒體採訪時表示，身體開始發育後，做動作時能明顯感覺到比以前吃力，完成度也不如從前，「做動作越來越沉重了，覺得沒有以前那麼輕鬆。」

▼全紅嬋（右）與搭檔陳芋汐（左）在巴黎奧運奪金。（圖／路透社）



全紅嬋說，有時候量體重，發現變重了，整個下午心情就會很不好，一直擔心隔天會不會做不出動作，會不會因為這樣挨罵了。

全紅嬋現在的教練陳若琳也是14歲就在奧運拿下金牌，並很快遭遇到發育期，但最終成功克服，生涯共拿下5面奧運金牌。陳若琳解釋，發育導致的身體變化就像背負著額外重量起跳，不只技術、動作受影響，心態也要經歷轉變，「就像你的身上綁著一個沙袋去跳，完全不一樣。」

▼全紅嬋在東京奧運「橫空出世」。（圖／路透社）



陳若琳提到，全紅嬋從原先的沒沒無聞到成為奧運金牌，突然受到大量來自各界的關注與讚美，隨之而來的心理壓力也很大，「可能會覺得自己無敵了，我自己也經歷過，走了很多彎路，所以想幫她少走一些。」

全紅嬋忍不住感嘆，「我也有年輕過，但怎麼都回不到年輕的感覺了。」

▼全紅嬋、陳芋汐巴黎奧運展現「神同步」好默契。（圖／路透社）



2023年全國跳水冠軍賽，全紅嬋輸給了隊友陳芋汐，罕見流露出脆弱的情緒，並首次在賽場上哭了出來，她表示，是因為已經反覆練習了207C的動作，但還是沒能在比賽中完美呈現，感受到強烈的挫敗感，非常難過。

全紅嬋也坦言，自己從小就喜歡跳水，但現在感覺有點不一樣了，這不僅僅是喜歡了，也是一份工作，「畢竟體育，出去比賽，代表的是一個國家，也不可能僅僅是一個個人。」

全紅嬋、陳芋汐8月5日還將參加女子單人10公尺跳台預賽，2021年東京奧運時，兩人在此項目包辦了金牌、銀牌。

▼全紅嬋小檔案。（圖／ETtoday製／新華社）



▼陳芋汐小檔案。（圖／ETtoday製／新華社）

