痛失「奪冠球拍」又輸球！　中國「球王」王楚欽回應爆冷出局

記者廖翊慈／綜合報導

中國桌球「球王」、世界排名第一的選手王楚欽31日下午在巴黎奧運桌球男子單打比賽中，以2比4輸給瑞典選手莫雷加德，無緣16強。王楚欽在30日晚間主球拍遭奧運場內攝影記者踩斷，今日比賽上以副拍上場。他也坦言，換球拍不是輸球的理由。

▲王楚欽以2比4輸給瑞典選手。（圖／央視新聞）

綜合陸媒報導，王楚欽在男單賽後表示，「換球拍不是輸球的理由，我覺得還是自己出現了很多的問題，犯了很多的錯誤，才導致今天的失敗，手感沒有不同，都是自己的球拍。」

▲▼王楚欽今日以副拍上場。（圖／央視新聞）

王楚欽30日在混雙奪冠後，面對主球拍被踩斷時表示，「他們攝影師把我的拍子踩斷了，當時他們也不是故意的，但是我覺得，作為一個奧運的攝影師，而且是場內的，他們不應該出現一個這樣的素質，當下自己情緒有點失控吧，那些攝影師為什麼會這樣做，但是事情發生了就是沒辦法，現在自己只能拿著副拍，依舊可以很好的去打比賽，我覺得這就是天意吧。」

相關話題引起熱議，部分網友指出，「王楚欽在男單比賽途中，太在意自己的球拍了」、「混雙就感覺王的相持能力不太行，總是先失誤」、「別怪球拍了，昨天混打的時候他就好多球沒打好，認清現實吧」。

據悉，王楚欽在巴黎奧運期間，還有桌球男子團體賽將出賽。