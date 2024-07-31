挺過砍「黃復興」風波　朱立倫：把所有退伍軍人都找回國民黨

▲朱立倫出席中國國民黨退伍軍人委員會大會。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席朱立倫年初宣布，將改組黃復興黨部為「退伍軍人服務工作委員會」，遭到部分黨內人士的反彈聲浪，時隔近5個月，朱立倫今（31日）於「中國國民黨退伍軍人工作委員會成立大會」致詞時強調，黃復興黨部轉型為「退伍軍人工作委員會」，旨在擴大黃復興的精神影響力；「黃復興」是大家共同的代號，將會永續下去，並期望透過各種同學會、校友會與社團，將未回歸藍營大家庭的退伍軍人，重新納入黃復興團隊。

朱立倫認為，退伍軍人是中華民國的守護者，過去在軍校、部隊用生命捍衛中華民國，是社會上最愛國、最認真打拚的中堅分子。他強調，國民黨做為創建中華民國的政黨，現在需要與時俱進，讓黃復興精神在各地方深耕擴大。

朱立倫也感謝黃復興的基層同志與過去各縣市黃復興黨部主委、執行長、幹事長的辛勞，並宣布已聘請前黃復興黨部主委季麟連，為國民黨中評會主席團主席，以感謝季麟連過去對國民黨的貢獻。

朱立倫表示，國民黨各縣市的退伍軍人服務組要加強服務，「退伍軍人工作委員會」也要在各縣市逐一成立。他認為，這是過去黃復興黨部的轉型工作，並感謝擔任「退伍軍人工作委員會」主委的國民黨軍系不分區立委陳永康，以及擔任各縣市黨部副主委的昔日各地黃復興黨部主委們的努力。

朱立倫還說，陳永康過去擔任海軍司令、國防大學校長、國防部副部長等職務受到肯定，呼籲大家一起協助讓各縣市「退伍軍人工作委員會」、退伍軍人部可以做得更好，並把所有民間社團、校友會的退伍軍人重新拉回到國民黨的大家庭，只要大家團結一心，一定可以擴大國民黨的效益與影響，讓黃復興的影響力持續下去。