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買再送冰塊杯！最道地韓國國民飲料就在萊爾富　特調手法學起來比韓國人還懂喝

萊爾富,韓國國民飲料,韓國CANTABILE,水果風味飲,解渴,消暑（圖／業者提供）

▲現在到萊爾富可以買到韓國著名國民飲料，輕鬆享受韓國道地清爽飲品！（圖／萊爾富提供，以下同）

消費中心／綜合報導

夏天越來越熱，隨時隨地都想要來一杯沁涼飲品，幫自己解渴消除全身暑氣，面對超商眾多冷飲選擇，除了咖啡或茶類，現在還多了一款水果風味飲，不用飛到韓國，就能喝到當地的國民飲料，不少網友發現後又驚又喜，趕緊全部打包帶走，準備在炎炎夏日裡好好享用清爽口感，而且不只能單喝，還可以根據個人口味喜好調配出多種變化，四款特調一分享後，吸引許多人躍躍欲試，想調出屬於自己的夏季飲品。

玩韓國必喝的著名國民飲料「CANTABILE」，最近萊爾富引進開賣，共有四款口味供選擇，豐富飽滿的水蜜桃風味，在味蕾上綻放滿滿的水蜜桃果香滋味；香氣滿分的芒果風味，口感香甜順口，是夏天的經典；馥郁酸甜的青葡萄味，清爽又無負擔；充滿熱帶水果獨特感的橘子風味，味道香甜，口感柔和，不管是懷念旅韓滋味或是想要嚐鮮，只要走進超商便能立刻享受最道地的韓國風味，還有夏天消暑必備的韓國直送冰塊杯，自製好喝又涼快的冰鎮飲，一杯在手，立刻忘了炎夏的炙熱。

萊爾富,韓國國民飲料,韓國CANTABILE,水果風味飲,解渴,消暑（圖／業者提供）

▲根據個人喜好調配，水果風味飲還能變換出多種喝法。

除了原味的水果風味，也很推薦嘗試不同喝法，DIY變換出不同組合搭配的特調，打造專屬於自己的飲品，同時享受品飲的樂趣，其中最簡單的是加入冰塊後，立即變出一杯水果風味冰涼飲，或是飲料放入冰箱冷凍製作成水果風味冰沙，讓涼爽口感加倍；也可以將飲料加氣泡水，建議比例1:1或1:2氣泡水，就是清涼的水果風味氣泡飲，喝起來像汽水一樣，帶有綿密氣泡，令人舒暢止渴；想來點大人味調酒的話，則是加入真露燒酒，建議1罐燒酒+1包飲料，就能調出自己喜歡的水果風味燒酒。

萊爾富,韓國國民飲料,韓國CANTABILE,水果風味飲,解渴,消暑（圖／業者提供）

這個夏天熱到不行，不只需要各種涼感小物來幫身體降溫，冰涼無比的消暑飲品更是成為許多人的首選，韓國CANTABILE水果風味飲料進駐萊爾富，一杯不到50元就能為大人小孩帶來清爽享受，7/24～8/20買再送韓國直送冰塊杯，直接把飲料倒入，一秒自製水果風味冰涼飲，隨手調配即時享受，一杯透心涼，無論是外出解渴或在家享用，都是今夏不能錯過的正宗韓國飲！

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