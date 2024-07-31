曖昧男「傳訊息1習慣」讓她瞬間冷掉！網秒懂：一開始覺得很奇怪

▲男同事很愛使用emoji。（示意圖／記者周亭瑋攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人傳訊息時，喜歡加上emoji，近日就有網友發文表示，她和曖昧的男同事聊天時，對方會高頻率使用emoji，但她每次只要看到，就會有點冷掉，因此她就想知道，聊天狂用emoji的人在想什麼？貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「聊天狂用emoji的人在想什麼」為標題發文，提到她最近和男同事有點曖昧，平時見面聊天的感覺也很不錯，但是每次和對方用訊息聊天，她就覺得很怪，而且只要看到一堆emoji，她就會瞬間冷掉。

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原PO透露，男同事大概2句話就會使用一個emoji，而且除了emoji外，訊息的語氣也給她油油的感覺。她強調兩人見面講話時都很正常，本人和訊息上彷彿是兩個人，這是她的問題嗎？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「emoji我覺得還好，比較好奇是為什麼現在很多人打字都喜歡一直哈哈哈」、「我也很常用，只是他用得很油」、「我也覺得太多超怪，之前有個網友幾乎每句都有emoji，後來問他，他之後就不用了」、「我跟曖昧對象也會欸，但我覺得很可愛，完蛋戀愛腦」、「我喜歡的人也會欸，一開始覺得很奇怪很不習慣，到後來如果他不給表情符號反而覺得怎麼了」。

還有網友分享，「我怕打字太過冷淡，也會提醒自己加表情符號」、「我也超愛用emoji，因為覺得單純的文字，沒辦法表達語氣」、「之前男同事分享過，追女生的時候文字很生硬，被妹妹糾正過，之後跟女生打字聊天就很愛加表情」、「用表情符號只是讓文字更生動可愛而已，要不然都是字，不覺得很像在打公文嗎」。

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