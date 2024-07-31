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跟著蔬菜專家飲食「+1好習罐」　輕鬆吃出健康美味

▲▼跟著蔬菜專家飲食「+1好習罐」　輕鬆吃出健康美味。（圖／業者提供）

▲在日常飲食中+1罐綠巨人玉米粒，以簡單的方式為每一餐加點營養，就能吃得既美味又健康。（圖／綠巨人提供，下同）

消費中心／綜合報導

如何養成飲食好習慣

忙碌的生活步調中，無法花太多時間自己煮或經常外食，是否常常感到飲食不均衡、營養不足？隨著生活節奏的加快，很多人都面臨著這樣的問題。不論是家庭煮夫／婦想要快速端出兼顧全家人的營養好菜，或是外食族想要輕鬆吃得健康，只要簡單和「蔬菜專家綠巨人」一起「+1好習罐」，在日常飲食中+1罐綠巨人玉米粒，以簡單的方式為每一餐加點營養，就能吃得既美味又健康。

營養美味來自專業切割技術

黃澄澄的香甜玉米粒是大人小孩都愛吃的美味，不論單吃或作為料理都百搭！綠巨人玉米粒好吃又營養的秘訣在於經由專業玉米切割技術處理，堅持以最佳切割比例創造玉米脆甜口感，並保留營養精華部位——玉米胚芽，讓大家吃得到全穀物營養。而且選用非基因改造玉米，不添加防腐劑，高品質吃起來更安心。

日常「+1好習罐」　隨時隨地營養美味再+1

不知道怎麼將綠巨人玉米粒融入日常飲食中嗎？別擔心，無論是正餐、嘴饞時的小點心或是總在天人交戰的消夜時刻，都能輕鬆養成「+1好習罐」，用綠巨人玉米粒讓常見的餐點營養美味更加乘！

早餐的活力好選擇：玉米燕麥牛奶粥

忙碌的上班族想要快速補足晨間元氣，用玉米燕麥牛奶粥開啟充滿活力的一天吧！將麥片和牛奶拌勻，微波加熱2分鐘，再加1罐金黃香澄的綠巨人玉米粒，一早即可快速享有比別人多雙倍的能量！

▲▼跟著蔬菜專家飲食「+1好習罐」　輕鬆吃出健康美味。（圖／業者提供）

▲用有高纖燕麥和全穀物營養的玉米燕麥牛奶粥開啟充滿活力的一天吧！

製作簡單，而且營養豐富。高纖燕麥，有助於促進腸道健康，而綠巨人玉米粒保留了全穀物營養，其本身的甜味和脆感，也使整體口感更佳。忙碌的早晨快速準備好營養豐富的早餐，讓一整天都充滿活力。

午／晚餐讓身心都健康滿足：玉米野菜炊飯

簡單吃出健康，來碗玉米野菜炊飯是不錯的好選擇。白米、高湯、1罐綠巨人玉米粒，和炒熟的香菇洋蔥備料，拌上適量鹽巴使用電鍋設定煮飯模式即可完成。綠巨人玉米粒取代部分飯量，不僅吃起來更香甜有口感，也能減少精緻澱粉的攝取。

▲▼跟著蔬菜專家飲食「+1好習罐」　輕鬆吃出健康美味。（圖／業者提供）

▲簡單吃出健康，來碗玉米野菜炊飯是不錯的好選擇。

炊飯過程中，蔬菜和玉米的鮮甜味會融入米飯中，讓這道菜變得更加美味可口，飯量減少也讓負擔減少，很適合正在控制體重的人士。

點心／消夜就想來點更美味：玉米黃金起司餅

起司＋玉米粒是美味健康的黃金搭檔，讓小朋友一口接一口，主動攝取玉米中的膳食纖維。只需瀝乾1罐玉米粒的水分，與起司和麵粉拌勻，確保玉米粒都沾上麵粉後再加入雞蛋攪拌，最後將玉米粒糊煎至雙面金黃，即完成美味的玉米黃金起司餅。

▲▼跟著蔬菜專家飲食「+1好習罐」　輕鬆吃出健康美味。（圖／業者提供）

▲玉米黃金起司餅多了膳食纖維，美味健康的黃金搭檔。

不僅口感豐富，而且營養均衡。讓小朋友和大人們在享受美味的同時，攝取更多的膳食纖維。無論是作為下午的小點心，還是晚上的消夜，這道玉米黃金起司餅都是絕佳的選擇。

美食達人來響應！「+1好習罐」也能滿足各族群飲食需求

這次綠巨人也邀請多位美食達人加入「+1好習罐」運動，分享日常生活中輕鬆加入綠巨人玉米粒升級健康美味的妙招。

▲珍珠玉米烙。（影／擷取自SHI施 IG）

年輕媽咪SHI施分享，炎炎夏日在料理中加入綠巨人玉米粒，讓寶貝自動自發吃光光；熱愛料理的Della & Joey也分享如何善用綠巨人玉米粒變化出一日三餐，早餐吃玉米流心蛋鳥巢薯餅，午餐吃剝皮辣椒和玉米炊飯，晚餐則是清爽的玉米味噌優格冷麵，令人食指大動。

▲一日三餐提案。（影／擷取自便當調色盤 | Della & Joey IG）

飲控族不可錯過社口島分享的減脂玉米滑蛋雞，綠巨人玉米粒是取代精緻澱粉的好選擇。小size一罐不到200大卡，讓料理少負擔。無論是作為主食的一部分，還是加入各種料理中，都能讓飲食變得更加健康。

▲減脂玉米滑蛋雞。（影／擷取自社口島IG）

無論你是熱愛下廚的家庭主婦/夫，還是經常在外忙碌的上班族，又或是注重健康的飲控族，「+1好習罐」都能讓你在日常飲食中輕鬆加入更多營養和美味。不妨從今天開始，跟隨綠巨人在飲食中加入1罐玉米粒，簡單養成「+1好習罐」，讓每一餐都充滿健康與美味的驚喜。

綠巨人中元檔期優惠中！

全系列產品在全聯福利中心、家樂福、大潤發、愛買、momo等各大通路皆有販售，目前還有中元檔期優惠活動，實際活動及價格請依各通路公告為準。
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