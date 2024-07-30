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高麗菜怎炒才會清甜又好吃？內行曝「背後祕密」：隨便都甜的

▲▼高麗菜。（圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

▲高麗菜如何炒得好吃，近日受到討論。（示意圖／自免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

高麗菜是餐桌上常見的菜餚，不過要怎麼煮得好吃，相當有學問。一名網友對此感到困惑，已經購買了高山高麗菜，卻無法煮得像便當店的清甜下飯，於是請益該如何製作，貼文曝光以後，也立即有內行人回應了。

這名網友在PTT上詢問，他已經購買了多種高麗菜，包含便宜的品種、號稱高山高麗菜的品種，或是家人從山上買回來的高山高麗菜，卻無論怎麼烹調，都沒辦法像便當店的高麗菜清甜、下飯。

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網友對此提出可能的原因，包含鹽下得少、IH爐火力不足，以及加熱時間不夠等原因，但他已盡量用最大火力烹調，「請問各位，炒出脆甜的高麗菜的訣竅是什麼呢？」

▲▼營養師點名「2種人」不適合吃高麗菜 。（圖／Unsplash）

▲高麗菜如何炒得好吃，近日受到討論。（示意圖／自免費圖庫Unsplash）

貼文受到討論後，不少人對此回應，「認真說…加糖、提味用」、「推個味精，加點提味」、「鐵鍋、中大火、快炒，不沾鍋炒不出那個味兒的」、「油多一點、大火炒，不要蓋蓋子悶。」

不過，也有許多內行人表示，其實高麗菜清甜的關鍵，根本不在烹飪技巧，品種佔了絕大多數的原因，「高麗菜品種才是關鍵，爆香下高麗菜就要下鹽軟化高麗菜」、「南山那邊的隨便炒或丟湯裡都是甜的，平地種的都軟爛」、「雲翠很甜又脆」、「雲翠真的好吃。」

 

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