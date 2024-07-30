北斗惡火奪3命！包租公開神壇+機車行　大量金紙電池釀竄燒爆炸

▲ 彰化出租套房火警釀3死2傷 。（圖／記者唐詠絮翻攝）



記者鄧木卿、唐詠絮／彰化報導

彰化縣北斗鎮中山路一棟4層樓雙拼透天厝今(30日)清晨6時許發生惡火，釀成3人死亡的慘劇，起火原因正由消防局調查中，但據了解，屋主在一樓設有私人神壇，堆放大量拜拜用的金紙，加上專營電動機車販賣維修，又有電池及其它雜物，全都是易燃物，因此讓火勢迅速竄燒爆炸。

▲▼彰化民宅惡火釀3人死亡，火勢迅猛竄燒爆炸原因曝光。（圖／記者唐詠絮攝，下同）

彰化縣消防局凌晨6時19分接獲民眾報案後，隨即派遣各式消防車輛前往救援，抵達現場時發現，一樓已全面燃燒，經逐層搜索，將受困屋內的6人救出，其中3人（58歲顏男、27歲黃男、26歲蕭女）被救出時已無生命跡象，搶救仍告不治。

現場為雙拼4層樓透天厝，一旁還有一間平房，是莊姓屋主的機車行店面，夫妻倆住在2樓，兩棟透天加上平房，一共隔成32間房出租。

▲住戶質疑莊姓屋主將透天厝增建違建後出租。（圖／記者唐詠絮翻攝）

據調查，屋主在透天厝一樓設有私人神壇，堆放大量金紙，且專營電動機車，現場有30輛之多， 清晨5點多時，附近民眾聽到爆炸聲，隨即從平房冒出火花，火勢一下子就蔓延開來，金紙加上電池，應是造成竄燒、爆炸的主要原因，至於詳情原因，有待火調人員進一步確認。

▲消防人員從各個角度撲滅火勢並進行人員搶救。（圖／民眾提供）