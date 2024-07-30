金門前中士出海釣魚迷航滯陸！傳8月會放人...母嘆：沒收到消息

▲胡姓前士官遭中國留置，外傳8月會放人，胡母表示沒收到消息。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、劉人豪／金門報導

兩岸針對「金門快艇翻覆案」協商多次，今（30日）終於取得共識，國民黨立委陳玉珍說，快艇翻覆案圓滿結束後，今年3月出海釣魚迷航，遭中國留置的胡姓前士官也有望返台，將在8月帶著家屬赴對岸接人。對此，胡母表示，沒有收到消息，也沒收到通知要準備護照。

金門一名胡姓士官，今年3月與同伴出海釣魚，卻不慎迷航至中國泉州海域，遭中國海警發現後帶回留置，不具軍人身分的同伴早已被放回台，但他因任職國軍士官身分敏感，遲遲無法返台，而家人為讓他能儘速返台，事發後已幫他申請獲得退伍令。

▲國民黨立委陳玉珍。（圖／記者黃克翔攝）

對於「0214金門快艇翻覆案」協商達成共識，陳玉珍指出，中國方相當重視該事件，如今該案結局圓滿，中國已經允諾讓台灣派人將胡姓釣客接回，她預計8月會陪同家屬一起赴中，將胡男接回家。

對於陳玉珍的說法，胡母表示，沒有收到8月赴陸接回兒子的消息，如果8月份要放的話，也不知道8月幾號放，也沒接到要準備護照的消息。至於「金門快艇翻覆案」圓滿結束，她也感到很開心，雖然拖得比較久，但圓滿就好了，大家一切回到正常就好。