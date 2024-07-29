畫面曝！北市男派出所前自撞翻車　警聞怪味抓出他是「喪屍」

記者黃宥寧／台北報導

誇張！29歲張姓男子駕車行經北市大同區承德路一段、南京西路口，自撞分隔島致車輛翻覆，因鄰近建成派出所，警方火速抵現場聞到他身上有「怪味」，張男才坦承開車前有吸食毒煙彈，隨後也被起出5顆疑含有俗稱「喪屍藥」的卡西銅成分毒煙彈，當場依現行犯逮捕。警訊後，依毒品、公共危險罪移送士林地檢署偵辦。

▲北市大同區29歲張姓男子自撞在派出所前分隔島，隨後被起出身上有毒品。（圖／記者黃宥寧翻攝）

警方調查，今（29）日凌晨0時50分，張男駕車行經台北市承德路一段從北往南的方向，經過南京西路路口時，轎車突失控，猛烈撞上了路中央的分隔島，因撞擊力道極為強烈，轎車翻覆、車輪懸空，目擊民眾嚇壞趕緊報警處理。

▲張男自撞車輛翻覆遭起出毒品。（圖／記者黃宥寧翻攝）

警消迅速趕抵現場，張男已自行脫困，其手腳多處擦傷，但並無生命危險，隨後警方對他進行酒測，酒測值為零，但在酒測過程中，警在他身上、車內嗅到了一股異常氣味，懷疑他毒駕，張男眼見紙包不住火才坦承開車前有吸食毒煙彈。

警方隨後在張男身上查獲了5顆疑含有卡西銅成分的煙彈，當場將人逮捕，警詢後將依毒品危害防治條例第11-1「無正當理由，持有三、四級毒品」條、刑法第185-3條公共危險罪移送士林地檢署偵辦。