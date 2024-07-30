雙拼透天隔45間出租！遭控摳門、騙移工　包租公喊：我們是良心道德

記者唐詠絮、戴若涵／彰化報導

彰化縣北斗鎮中山路一棟雙拼透天厝30日清晨發生嚴重火警，造成3人死亡！據了解，莊姓屋主將透天隔成44戶，一旁還有一間平房出租，共計45戶，事件發生後，有租戶控訴他摳門，連住警器都不裝，還會騙移工以高價買電動車，對此，莊姓屋主喊冤，表示「我們是良心道德，沒有拐他們」。

▲▼彰化包租公隔45間房間出租，遭租客指控小氣、騙移工回應了。（圖／記者唐詠絮攝，下同）

彰化縣消防局30日清晨6時19分接獲民眾報案，中山路一棟出租房發生火警，隨即派遣各式消防車輛前往救援，抵達現場時發現，一樓已全面燃燒，其中3人（58歲顏男、27歲黃男、26歲蕭女）被救出時已無生命跡象，經搶救過後均宣告不治。

初步了解，現場為雙拼4層樓透天厝，一旁還有一間平房，均為莊姓屋主所有。右側透天1樓為屋主的機車行店面，2樓是屋主夫妻的住處，3、4樓則各隔成8間房間出租，共16間；左側1樓再分割成左右兩側，右側為店面，左側隔成4間，至於2、3、4樓每層均隔成8間房，共28間；至於平房則是出租給58歲顏男兼放雜物。

▲檢方30日下午前往火場勘驗。（圖／記者唐詠絮攝，下同）

莊姓屋主總共隔成45間房間出租，租客多到他自己也搞不清楚有多少人入住。事發過後有多名租戶控訴，莊姓屋主有很多房產卻相當摳門，不僅房屋是違建、屋內不裝設住警器，還會騙移工們以高價買下電動車，根本罔顧住戶安全。

檢方30日下午前往火場勘驗，莊姓屋主也現身，面對媒體提問，有租客說他違建、摳門一事，他否認稱，「不會啊，哪有什麼小氣不小氣的」，至於遭指控騙移工高價買電動車一事，他則喊冤，直呼「哪有這種事情，沒有拐移工，人家移工夭壽聰明，我們是良心道德，沒有拐他們。」