2024雲科大與越南河內科大跨文化AI融入設計工作營　展現創意風采

▲雲科大與河內科大師生於參訪河內Crystal丹寧公司時合影。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

由雲林科技大學與河內科技大學聯合舉辦「2024台越國際跨文化設計營活動-文化與創意的永續連結」在河內科技大學走秀展出成果圓滿落幕。參與活動的台灣和越南學生們分成若干小組，每組由兩國學生組成，設計共創進而翻轉傳統文化服裝成為潮流服飾。

雲林科技大學創意生活設計系的師生，由謝修璟主任領隊赴越南之河內科技大學，黃世輝教授、彭立勛教授共同詳細介紹創意生活設計系的課程內涵和教育理念，希望通過此次活動拓展台灣學生的國際視野並招收優質越南學生，以培養台越雙方在全球化背景下的設計能力和創意表達。

在設計共創之過程中，河內科大的設計靈感來自於傳統部落風格，並萃取這些傳統元素。而雲科大創設學生則應用AI翻轉傳統文化元素並將台越文化轉譯於服裝設計過程，並策畫整個展覽的流程與展出效果；不同文化的學生透過深度交流合作，從設計思考到選擇布料、剪裁、縫製，最終完成一系列具有創意和文化融合特色的服裝，進而由自身穿著自記設計之服裝走秀。

▲2024台越國際文化設計營-雲科大創設同學與河內科大同學走秀成果展大合照。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

活動最大亮點為服裝走秀展示，充分呈現台灣與越南雙方的文化特色並相互輝映，台灣學生穿上由台越共創設計的服裝，自信地走在舞台上。每件服裝代表了每個台越混編設計組的心血結晶，創設同學應用AI既保留越南與台灣傳統服飾的精髓，又融入現代時尚元素。各組的走秀贏得現場觀眾的掌聲，展現了傳統與現代設計的完美結合。

雲林科技大學創意生活設計系主任謝修璟說明，台越跨文化設計營不僅促進台越兩國間的文化交流與合作，也激發學生的設計潛能，應用AI翻轉傳統文化元素為現代潮流符合時代趨勢。藉由國際跨文化工作營提升台越雙方的合作深度，加深對不同文化的理解與尊重，展示在全球化背景下如何透過AI應用於設計翻轉及創意合作以促進不同文化的共創與共榮，展現台灣軟實力與新高度。

▲2024台越國際文化設計營-創設學生應用AI翻轉傳統文化元素於創新潮流。（圖／記者蔡佩旻翻攝）