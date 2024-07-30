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2歲娃被飯店圓桌砸中面部…幾乎毀容　上海喜來登：無安全隱患

▲▼2歲娃被圓桌砸中面部。（圖／翻攝自微博／點時新聞）

▲2歲娃被圓桌砸中面部。（圖／翻攝自微博／點時新聞）

記者廖翊慈／綜合報導

上海浦東喜來登由由酒店近日遭住客詹先生指控，房間內的三腳圓桌傾倒砸到2歲兒的雙眼間，導致孩子當場鮮血直流，險些傷到眼球。飯店相關工作人員29日對此回應，「我們確認在正常使用下，此圓桌對於入住客人包括兒童，並無安全隱患。」

據《澎湃新聞》報導，詹先生表示，他與妻子、2歲兒子6日入住上海浦東由由喜來登酒店（下稱「喜來登」）親子房型期間，房內的三腳圓桌被兒子輕觸，發生意外傾倒，桌子邊緣及桌上厚重玻璃直接砸在孩子兩眼之間，傷口長達近3公分，鮮血染紅半件衣服，「給小孩傷口清創縫針時，『三個大人死死按住』，小孩哭得撕心裂肺，之後晚上睡覺經常會驚醒大哭。」

▲▼2歲娃被圓桌砸中面部。（圖／翻攝自微博／點時新聞）

▲詹先生表示，孩子近乎毀容。（圖／翻攝自微博／點時新聞）

詹先生認為，飯店親子房放置三腳圓桌存在很大的安全隱患，三腳桌重心容易失衡，輕壓桌子邊緣即會歪倒，且圓桌及桌上玻璃均未固定，「事發後我進行多次投訴，飯店方推諉扯皮，始終不認為此事有安全責任事故，且拒絕出具傷情鑑定委託書，孩子醫療費等支出已超過5600元（人民幣，下同），而飯店的理賠方案是補償3800多元，我不接受。」

喜來登相關負責人對此回應，「對於兒童在房間內受傷事件，飯店深表遺憾，喜來登一直非常關注兒童的傷勢和恢復情況，先前已經跟保險公司製定了一個賠償方案，但遺憾的是暫未與家長就此賠償方案協商一致，目前仍在與家長溝通當中。」

▲▼2歲娃被圓桌砸中面部。（圖／翻攝自微博／點時新聞）

▲飯店房間內的三腳圓桌。（圖／翻攝自微博／點時新聞）

該負責人強調，針對客人提出的客房內三腳圓桌的安全問題，飯店已積極配合當地派出所完成了房間的檢查，警方未對三腳圓桌提出安全方面的質疑，同時，飯店工程總監已完成對每一間客房的三腳圓桌的安全檢查，飯店將定期對客房內的桌椅和家具陳設進行維護檢查，以排除安全隱患。

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