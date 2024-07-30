金正恩愛女不是接班人！兒子密藏海外留學　為掩人耳目推她出來

▲金正恩頻繁帶著女兒曝光在外界視野中。（圖／翻攝自朝中社，下同）



記者王佩翊／編譯

南韓前國家情報院院長、最大在野黨「共同民主黨」議員朴智元指出，北韓領導人金正恩近期雖屢屢帶著愛女金主愛出席公共場合，但他心中真正有意培養的接班人可能另有其人，就是秘密躲藏在國外留學的兒子。

根據《韓聯社》報導，朴智元30日在廣播節目中表示，儘管南韓國情院指出，金正恩有意培養女兒金主愛作為接班對象，因此金主愛正在接受「接班人」教育，但他卻認為，金主愛還沒有真正走上接班人的路。

朴智元2020年至2022年期間曾擔任文在寅政府的國家情報院院長，對北韓的情報有深入了解。他認為，金主愛目前尚未確定為接班人，未來的北韓領導權繼承仍存在變數。

朴智元表示，根據南韓與美國情報機構所掌握的消息顯示，在金主愛之前，金正恩還有一個大兒子，而金主愛之後則有一名小兒子。他質疑，在北韓這種社會主義國家中，既然有兒子，那就不可能讓女兒擔任領導人。

因此他認為，金主愛還沒有正式被認定為接班人，目前金正恩的兒子應該是在國外留學，所以才會刻意對外隱瞞他的存在。

朴智元還提到，金正恩當年和妹妹金與正一起在瑞士留學時，北韓也對外隱瞞了這項事實，就是為了保護他們的安全。因此，他推測，金正恩將兒子送往海外留學，而為了掩人耳目，才會頻繁讓金主愛出現在公眾視野。