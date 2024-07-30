　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

氣象署發布「磁暴特報」！干擾持續24小時　極光發生地區曝

▲▼氣象署發布磁暴特報。（圖／氣象署提供）

▲氣象署發布磁暴特報。（圖／氣象署提供）

記者蔡亞樺／台北報導

繼今年5月首度發布磁暴特報，中央氣象署今（30日）再發布「磁暴特報」，預估地磁擾動將有明顯增強，並持續影響24小時，衛星導航、低頻與高頻無線電通訊將出現短暫中斷，極光活動最低可發生在磁緯50度的地區。

氣象署指出，太陽表面活耀區於7月27日至28日發生多起日冕拋射物質事件(CME)，預期今下午至夜晚將通過近地太空環境，造成行星際空間中的太陽風風速及密度明顯增加。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼氣象署發布磁暴特報。（圖／氣象署提供）

▲預估地磁擾動將有明顯增強，並持續影響約24小時。（圖／氣象署提供）

氣象署進一步指出，依據NOAA WSA-Enlil模式資料分析，預估地磁擾動將有明顯增強並持續影響約24小時，最大規模可能短暫達到中度磁暴等級(Kp=7, G3)。

磁暴帶來影響，氣象署表示，衛星導航、低頻與高頻無線電通訊將出現短暫中斷，極光活動最低可發生在磁緯50度的地區。電力系統部分，部分的保護裝置可能會出現假警報而需要進行電壓修正。

▲▼氣象署發布磁暴特報。（圖／氣象署提供）

▲地磁擾動指數觀測。（圖／氣象署提供）

氣象署表示，人造衛星上的部份裝置可能會有電荷累積的現象，低軌道人造衛星的飛行阻力將增加，姿態需要進行修正。

前中央氣象局長鄭明典昨在臉書分享最新太陽閃焰影像，並表示在5月的活躍期之後，最近太陽閃焰又稍為密集起來，太陽黑子數也不小。

► 限量法朋鳳梨酥在等你！嚴選ET鳳梨酥9宮格禮盒，9家特色鳳梨酥一次擁有、會員優惠899元，點我立刻搶購☛

ET快訊
快訊／雨區擴大！　15縣市大雨特報
百日咳恐「1傳17」！　中學生發病7周才確診
白冰冰新節目傳收視連輸三周　孔鏘不忍揭內幕：民視高層都來了
透天隔45間出租！遭控摳門　包租公喊：我們是良心道德
批內政部停高虹安薪水太刻意　柯文哲：我恐怕要接濟她過日子
快訊／發布「磁暴特報」！　持續24小時
金牌戰對決「神秘北韓」　中國球王對記者喊：放過我們吧！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／雨區擴大！雙北15縣市大雨特報

百日咳恐「1傳17」中學生發病7周才確診　校園接觸37人將預防投藥

南韓男團射箭3連霸　他見數據驚「9分就是失誤」：跟鬼一樣強

越式洗髮有「新服務」！　妹子一看照片快哭了：好險有張開眼睛

高雄道路箱涵頂版驚見「7x3.6米」下陷　將封閉剩1車道搶修

大同大學團隊打造AI金耳朵！「聽音辨聲」成功率達98％

氣象署發布「磁暴特報」！干擾持續24小時　極光發生地區曝

3高中生奪德國紅點等5座國際大獎　以插畫重現礦工生活　

凱米3天下完1年份雨量　李孟諺：若在台北市也會淹水

嘉灣榮院健康營造列車　眼部保健衛教宣導造福榮眷

牙痛真的超級煩！愛雅邀請牙醫師教你快速舒緩秘訣！完整版

家有5寶！1歲娃輪接4哥下課　11歲二哥見妹霸氣單手抱回家

唐治平認屍了！手戴媽鑽戒 「確實像我母親...有點不舒服」

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

男硬拔長髮妹充電槍　闖車內拽人：告我啊

柯佳嬿「示範i人看Energy演唱會」！　「棒棒堂也來看」丫頭被cue現場尬舞

高雄800汽機車泡水3天　豪車出土底盤還在滴水

李珠珢跳錯應援曲露害羞臉　合體李雅英「32撞」香到爆

女客深情飆唱《摯友》　網聽哭：有故事的人

太洗腦！動力火車也跳三振舞　悍將新洋投藍力與起亞虎合跳

快訊／雨區擴大！雙北15縣市大雨特報

百日咳恐「1傳17」中學生發病7周才確診　校園接觸37人將預防投藥

南韓男團射箭3連霸　他見數據驚「9分就是失誤」：跟鬼一樣強

越式洗髮有「新服務」！　妹子一看照片快哭了：好險有張開眼睛

高雄道路箱涵頂版驚見「7x3.6米」下陷　將封閉剩1車道搶修

大同大學團隊打造AI金耳朵！「聽音辨聲」成功率達98％

氣象署發布「磁暴特報」！干擾持續24小時　極光發生地區曝

3高中生奪德國紅點等5座國際大獎　以插畫重現礦工生活　

凱米3天下完1年份雨量　李孟諺：若在台北市也會淹水

嘉灣榮院健康營造列車　眼部保健衛教宣導造福榮眷

「咖啡店南霸天」多那之8／1登錄興櫃　參考價68元

快訊／雨區擴大！雙北15縣市大雨特報

信義房價指數指5都房價漲1成　揭「下半年有變數」

「腸癌」初期難察覺！醫示警「左右兩側」症狀不同：發現大多已晚期

崑山科大聘名師建實習基地　獎學金再助攻8成系所甄選報到率100％

史丹利轉戰韓服「被演員進攻」勝率暴跌：他們要摧毀我直播！

親征2026縣市首長選舉？　柯文哲語帶保留：「現階段」沒這計劃

藍未參加IPAC峰會遭綠質疑　謝衣鳯：國民黨背負維繫台海穩定使命

高承睿球拍「底部有臉」是他！大票點頭笑了：很多選手的偶像

百日咳恐「1傳17」中學生發病7周才確診　校園接觸37人將預防投藥

男巨量耳屎嚇壞眾人　挖完後笑：聽很清楚

生活熱門新聞

紀卜心IG「7位數跌到6位數」　網：尷尬了

可能還有颱風！　最新預測曝

快訊／下班注意！12縣市豪大雨特報　防雷擊強風

綠島打工換宿爆性騷！他發道歉文「明天出島」

江振誠「泰國模特兒妻」照片曝光！　獨守宜蘭空閨　

低壓殘留水氣「明天雨彈往北跑」　午後大雨炸半個台灣

快要結婚了！她住進男友家卻每天哭

快訊／對流旺盛！12縣市大雨特報　下到晚上

氣象署發布「磁暴特報」！干擾持續24小時　極光發生地區曝

要價2390旅行箱「一摔就裂」！標檢局抽驗不合格　要求全面下架

「凱米為台築最強海岸防禦」　4公里長驚人畫面曝

不想先繳費！男咆哮護理師：路上遇得到

台北超商寶可夢機台大撤場

日本人6特徵形容台女！一票笑了：大實話

更多熱門

相關新聞

午後雷雨彈又大又急　周四起飆36度高溫「2地最燒」

午後雷雨彈又大又急　周四起飆36度高溫「2地最燒」

本周步入夏季典型天氣型態，中央氣象署指出，未來一周高壓逐漸擴展，天氣晴朗穩定，周四起北部、花東縱谷容易出現36度高溫，而今、明天中午留意午後雷陣雨發生，中部以北山區及北部平地可能有午後短延時大雨或局部豪雨。

估8月降雨明顯偏少　賈新興曝有利颱風生成時間點

估8月降雨明顯偏少　賈新興曝有利颱風生成時間點

午後對流雨彈來襲「今日下最大」　降雨熱區曝

午後對流雨彈來襲「今日下最大」　降雨熱區曝

快訊／大雷雨狂轟3地　警戒區曝

快訊／大雷雨狂轟3地　警戒區曝

快訊／午後雨彈來襲！9縣市大雨特報　下到入夜

快訊／午後雨彈來襲！9縣市大雨特報　下到入夜

關鍵字：

磁暴天氣極光通訊衛星

讀者迴響

熱門新聞

金牌夢碎！陳一冰提前慶祝奪金　中國隊遭逆轉

被硬拔充電槍萬　長腿特斯拉女車主：不和解

台灣「少年股神」巨人傑首度曝光！　1萬本金沖到5000億

荷蘭泳將有穿就像沒穿！下身一片肉色爆紅

國三妹火場外跟母抱一團痛哭！悲慘家境曝光

吳佩慈夫妻逃債定居日本！「私下豪奢生活曝光」

韓啦啦隊女神安芝儇「伴遊2天開價3萬」！陪玩細節曝

半導體廠員工上班猝死　負責人被家屬逼簽800萬本票

蹦闆「身上名牌裝是假貨」道歉：老婆心意別怪她

天降拆遷款3493萬　廠長急尋35員工回來領錢

聽不到女友碎唸！男「黑洞中塞滿屎」　醫40秒夾出：好臭

蘋果呼籲「所有iPhone快安裝」

YTR蹦闆穿假貨二度道歉！「列3聲明負責」

紀卜心IG「7位數跌到6位數」　網：尷尬了

185萬人領錢囉！符合資格「平均領1.87萬元」　明天入帳

更多

最夯影音

更多

牙痛真的超級煩！愛雅邀請牙醫師教你快速舒緩秘訣！完整版

家有5寶！1歲娃輪接4哥下課　11歲二哥見妹霸氣單手抱回家

唐治平認屍了！手戴媽鑽戒 「確實像我母親...有點不舒服」

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

男硬拔長髮妹充電槍　闖車內拽人：告我啊

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面