氣象署發布「磁暴特報」！干擾持續24小時　極光發生地區曝

▲氣象署發布磁暴特報。（圖／氣象署提供）

記者蔡亞樺／台北報導

繼今年5月首度發布磁暴特報，中央氣象署今（30日）再發布「磁暴特報」，預估地磁擾動將有明顯增強，並持續影響24小時，衛星導航、低頻與高頻無線電通訊將出現短暫中斷，極光活動最低可發生在磁緯50度的地區。

氣象署指出，太陽表面活耀區於7月27日至28日發生多起日冕拋射物質事件(CME)，預期今下午至夜晚將通過近地太空環境，造成行星際空間中的太陽風風速及密度明顯增加。

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▲預估地磁擾動將有明顯增強，並持續影響約24小時。（圖／氣象署提供）

氣象署進一步指出，依據NOAA WSA-Enlil模式資料分析，預估地磁擾動將有明顯增強並持續影響約24小時，最大規模可能短暫達到中度磁暴等級(Kp=7, G3)。

磁暴帶來影響，氣象署表示，衛星導航、低頻與高頻無線電通訊將出現短暫中斷，極光活動最低可發生在磁緯50度的地區。電力系統部分，部分的保護裝置可能會出現假警報而需要進行電壓修正。

▲地磁擾動指數觀測。（圖／氣象署提供）

氣象署表示，人造衛星上的部份裝置可能會有電荷累積的現象，低軌道人造衛星的飛行阻力將增加，姿態需要進行修正。

前中央氣象局長鄭明典昨在臉書分享最新太陽閃焰影像，並表示在5月的活躍期之後，最近太陽閃焰又稍為密集起來，太陽黑子數也不小。