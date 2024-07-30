印度「特急黃河」沖走人　南部山崩橋垮已奪45命

▲印度南部發生山崩，仍在持續救援。（圖／路透）

記者陳香菱／綜合報導

泥水大量湧入，救援人員穿過岩石和連根拔起的樹木，路上許多房屋已被摧毀。印度南部喀拉拉邦山區在30日凌晨2點發生山崩，隨後又在4點10分發生第二次大規模山崩，目前救援行動仍在持續，造成至少41人死亡、70人受傷的悲劇。

根據《印度快報》指出，該地區有許多房屋、商店和車輛被掩埋在廢墟下，一座重要的橋樑被摧毀，強降雨又加劇了局勢的惡化，使救援行動充滿挑戰和危險，擔心許多人已經被恰利亞爾河（Chaliyar river）的急流沖走。

從畫面可見，恰利亞爾河因強降雨加上山崩，水位漲到橋面下，橋上仍有車輛與民眾在通行，並未實施「預警性封閉」。如果未來持續降雨，可能會導致這座橋也遭沖毀。

國家救災部隊高級官員沙赫迪（Mohsen Shahedi）指出，由於當地沒有網路連接，救援行動受到阻礙。

喀拉拉邦森林野生動物保護部長薩森德蘭（AK Saseendran）表示，「情況很嚴重，政府已督促所有相關機構進行救援」，預計當天會有更多降雨，請大家注意安全。

喀拉拉邦災害管理局（KSDMA）指出，已經叫消防隊和國家災害應變部隊（NDRF）前往該地區，預計有數百人被困在廢墟下，部隊的兩個支隊已前往援助救援行動。喀拉拉邦首席部長辦公室也在聲明中指出，救援工作仍在進行中，印度空軍已出動兩架直升機。

▲印度南部發生山崩，仍在持續救援。（圖／路透）

參與救災工作的居民指出，凌晨至少發生了三起山崩事件，還沖毀了受影響地區的重要橋樑。喀拉拉邦首席部長維賈揚 （Pinarayi Vijayan）表示，已經尋求軍事援助，會建造一座臨時橋樑。

前國大黨主席拉胡爾‧甘地（Rahul Gandhi）也在X上發文，向受害者表示衷心的哀悼，「我對瓦亞納德附近發生的大規模山崩深感痛苦，希望那些被困的人能夠盡快安全」，他已經向當地相關單位表示關心，並要求聯邦部長提供一切援助，全力進行救援行動。

印度總理莫迪（Narendra Modi）宣布，會為死者親屬提供20萬元盧比（約7.8萬元新台幣）補償，受傷者則提供5萬盧比（約1.9萬元新台幣）。