中國夫妻在富士山開打　對話內容太勁爆！母承認「在兒面前愛愛」

▲ 中國夫妻在富士山打起來，對話內容超勁爆。（圖／翻攝自X平台）

圖文／鏡週刊

日本富士山自7月開山以來，登山者的死傷事件頻傳，但在近日網上瘋傳一段影片，一對中國夫妻在登山期間，竟然直接在山上「開打」，對話內容更是勁爆。

相信這段畫面是由另一位登山者所拍攝，他發現在山上有一對中國夫妻大吵大鬧，甚至當場打起來。這名登山客上前查看狀況，想要給予協助，卻沒想到這對夫妻的對話太炸裂，老公直接問老婆，「你在兒子面前做愛是不是啊？」結果老婆理直氣壯回答，「在兒子面前做愛怎麼了嗎？不行嗎？」

後來拍攝的登山客發現狀況「不太對勁」，於是以趕路為由，隨即離開，影片也錄到此，目前未知這對中國夫妻的後續狀況為何。不過這段影片，本週在網路上被瘋傳，更讓不少日本網友感到震撼。也有日本網友說，日前才發生有疑似中國人踢奈良鹿的事件，但現在又到中國人能在富士山上吵架，讓日本網友諷刺地說，「讓人大開眼界！」

不過富士山自7月開山以來，已經發生多起登山客死亡與受傷事件。就有專家指責，有些登山客完全不專業，忽略山上天氣變化的重要問題，只穿著單薄的衣物就登山，把富士山當成一般的登山步道在走。日本當地媒體前往拍攝，也拍到有些登山客的裝備「出人意料」，不僅只穿短袖短褲，還有人拖行李箱上山。

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