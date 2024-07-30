賴清德感念李登輝生前深談勉勵　「要更團結在國際走得更穩健」

▲前總統李登輝離世4年，賴清德發文感念他生前的勉勵。（圖／賴清德臉書）



記者陶本和／台北報導

前總統李登輝離世四年，總統賴清德30日表示，他不時會想起李登輝生前多次和他深談國家的未來，更不吝分享謙虛、冷靜與忍耐的人生哲學，對於李登輝的勉勵，他永遠感念在心。對於當前國內外的挑戰，他也強調，需要比過往更加團結，讓民主台灣，在國際社會走得更加穩健。

賴清德指出，日本安倍晉三前首相曾說 ，台灣如果沒有李登輝，可能就沒有今天能與多國共享自由、民主、人權等普世價值的台灣。李登輝在國際間有著「民主先生」的美譽，他和許多民主前輩的貢獻，為今日在世界發光發亮的民主台灣，奠定深厚的基礎。

賴清德表示，從1996年李登輝成為首位全民直選的總統以來，台灣完成了三次政黨輪替，今年的總統大選，台灣人民再次打開民主發展的新頁。

賴清德認為，身為總統，他的使命就是守護、深化台灣的民主，確保國家的生存發展，保護全體國人的生命財產安全，同時，要發展經濟，完善社會安全，照顧人民的生活。他說，當前國內外的挑戰不斷，我們需要比過往更加團結，讓民主台灣，在國際社會走得更加穩健。

賴清德表示，面對「凱米」颱風災情，中央和地方團結合作，協助受災民眾儘早恢復正常生活。此時此刻，在巴黎奧運奮戰的選手們，我們團結一心，為他們加油喝采，「謝謝李前總統，過去帶領台灣度過一次又一次的挑戰，展現我們的民主韌性，我也會全力以赴，團結所有國人的力量，讓台灣持續邁向民主、和平、繁榮的未來！」