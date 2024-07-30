宜蘭分署8／6拍賣！來當溫泉透天厝主人　還有賓士E300可搶



▲▼宜蘭分署8/6將拍賣賓士E300百萬名車及溫泉透天厝等物件。（圖／，行政執行署宜蘭分署提供下同）

記者游芳男／宜蘭報導

來當溫泉透天厝及賓士E300百萬名車新主人！宜蘭檢方辦案查扣賓士E300百萬名車，及宜蘭縣政中心4層樓透天別墅、礁溪龍潭湖風景區附近3層透天厝，並送交行政執行署宜蘭分署8/6拍賣，另，壯圍鄉4層透天厝降價是第三拍，宜蘭分署歡迎各界競標。

法務部行政執行署宜蘭分署將於8月6日拍賣被檢方查扣的賓士E300百萬轎車。這輛2017年5月出廠的名車，里程數7萬504公里，無欠稅，裝有多光束LED智慧型車頭燈、紫色炫光燈風格設計及「柏林之音」環繞音響系統，車況良好，網路上中古市場行情150萬元，將於上午10點開始拍賣。

同日下午3時，宜蘭縣政中心4層透天別墅將進行首拍。該別墅總坪數58坪，外觀色彩炫麗，走南法風格，地理位置佳，鄰近宜蘭高鐵站預定地，以底價2280萬元首拍。

此外，礁溪龍潭風景區附近的3層透天厝，建物坪數約177.5坪，連同建物內溫泉旅館設備，以底價2480萬8200元首拍，平均每坪13萬餘元。

壯圍鄉新南路一段的4層樓透天厝有83.28坪，四周落羽松圍繞，環境清幽，一樓有相鄰民宿的工作人員使用，其餘2樓至4樓拍定後點交，本次以底價1117萬元三拍，平均每坪13萬餘元。

詳細拍賣訊息請上官網查詢，網址：http://www.ily.moj.gov.tw。