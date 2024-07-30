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巷口乾麵化身超值福袋！開袋即開獎有吃有玩有拿　最大獎送你出國

消費中心／綜合報導

在台灣人心中，街邊麵攤的熟悉麻醬香始終佔有不敗之地，不僅是傳統台灣味的延續，更是中元必備好味道！

兼具可泡可煮乾麵　巷口乾麵作工紮實廣受好評

巷口乾麵作為兼具可泡、可煮的非油炸乾麵，以宛如現煮、Q彈的非油炸麵體與經典醬香在乾麵市場占據一席之地。其中最具特色的莫過於其「非油炸麵體」，以烘乾替代傳統油炸，兼具美味又少負擔。

在高成本作工之下，以樸實親民的二十塊銅板價，回饋給廣大饕客，展現品牌初心的濃厚麵攤人情味。今年巷口乾麵還要用實際行動，體現這股濃濃情懷。

▲▼巷口乾麵化身超值福袋！開袋即開獎。（圖／業者提供）

▲巷口乾麵化身超值福袋！最大獎送你出國。（圖／業者提供）

巷口乾麵化身超值福袋！開袋即開獎，最大獎：你出國、我出錢

今年絕對不能錯過，巷口乾麵、巷口拌麵與統一麵系列麵食攜手颳起「撕開包裝就有機會拿獎品」的懷舊炫風，復刻早期「開袋抽好禮」的趣味與驚喜感，只要購買指定系列品項任一袋／包，開袋／包即有機會拿到隨機獎品卡，不只要帶你勾起充滿童趣的回憶，還有超值獎「不限航點機票旅遊金」帶你遊世界！

開袋隨機送好禮，超狂獎項獎不完，快來試手氣！

超過兩萬名精美好禮、總價值破百萬元，包含不限航點機票旅遊金、亞洲旅遊金、星級住宿／Spa體驗券，更有上萬份品牌周邊好禮等你拿！

最大獎「樂遊世界獎（暢遊旅遊金10萬，共2名）」，舉凡歐洲、美國、英國、法國等不限國家，讓你任選遨遊；二獎「暢遊亞洲獎（旅遊金1.5萬，共6名）」，讓你日韓泰等國家隨選隨飛，帶上行李箱就能快閃遊亞洲！

除此之外，限量「健康加碼獎」總價值超過3萬（共15名），送你台北時代寓所的轉角客房專案體驗券、BEING spa的完美舒活芳香保養體驗券等專屬星級禮券；還有「專屬體驗獎」總價值超過100萬，包括超實用OPEN POINT點數、通路現金抵用券、《帶你遊世界》主題限量品牌週邊等多款獎項。

麵麵俱到！超萌品牌週邊登場，資深老饕與重度狂熱者必收！

此次加碼釋出，以《帶你遊世界》為主題打造「統一麵手提袋／吸水杯墊／手機支架／行李束帶」、「統一調合米粉野餐墊/飲料提袋」、「巷口乾麵／拌麵保溫餐袋」、「統一麵小時光麵館手提袋」等多樣限量品牌週邊，經典品牌化身超療癒出遊小物，可愛模樣讓人難以抗拒，陪伴每次出遊好時光！

即日起，凡入手「巷口乾麵」、「巷口拌麵」與統一系列指定麵食，就有機會將以上精美好禮帶回家。包包都有中獎機會（1袋4包，4包就有4次機會），適逢中元拜拜買好料，趕緊手刀入手，不只可以備好料、吃好麵，還能大試手氣把好吃、好玩、好拿都帶回家！

●活動品項：巷口乾麵(麻醬/炸醬風味)、巷口拌麵（紅油椒麻／香辣厚麻醬）、統一麵袋麵／碗麵系列（肉燥／蔥燒牛肉／肉骨茶／鮮蝦)、統一麵小時光麵館、統一調合米粉（袋／碗麵）
●獎品兌換日期：2024年07月15日00：00起至2024年11月30日23：59（兌換截止日，兌換方式詳見獎品卡背面說明）
●活動辦法：於活動期間前往各通路購買活動品項，開碗、撕袋／包即有機會獲得限量獎品卡。最大獎不限航點機票旅遊金、亞洲任選航點旅遊金，另有星級住宿/SPA體驗券與上萬份品牌週邊好禮。（註：隨機投卡，張張有獎。但開碗撕袋若沒有獎品卡即代表未中獎）

更多活動詳情請關注統一麵IG或洽詢活動客服專線：(02)2627-8806#367

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