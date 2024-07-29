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【廣編】左岸咖啡館實體開張！超美法式快閃店在台南

▲▼「左岸咖啡館」實體開張！期間限定超美法式快閃店。（圖／業者提供）

圖、文／統一企業提供

左岸咖啡館實體快閃店進駐臺南藍曬圖，打造最美的法式品飲空間，不論是經典的法式棚帳、大理石桌椅、精心設計的咖啡館招牌，都讓人有種瞬間置身塞納河畔邊的咖啡館錯覺，快到現場拍照留下今年暑假最美的咖啡館風景。

左岸咖啡館此次與臺南400合作，將臺南知名觀光景點藍曬圖文創園區中的一棟小屋，改造成一間充滿法式情懷的「左岸咖啡館」，不僅展示了左岸咖啡館的六支咖啡產品，更結合插畫彩繪牆面，以透視方式帶領人們走入法國咖啡館的風景想像。 

左岸咖啡館於1996年上市，推出許多經典的法式情懷廣告，開啟了人們對於法式咖啡館的氛圍嚮往，而左岸咖啡館也成為了許多人首次品飲咖啡的回憶。此次左岸咖啡館將首度展出歷年來的杯身設計，隨著年份推移，邀請民眾一起回憶起屬於自己的第一杯左岸咖啡館。

今年左岸咖啡館更與台灣杯測冠軍咖啡師合作精心推出全新口味「甜檸咖啡」，以黑咖啡與檸檬碰撞出的驚喜滋味，捕捉法式陽光般的酸甜、就是最適合今夏的清爽咖啡！邀請民眾一起體驗，來到臺南古城帶上一杯左岸咖啡館，享受屬於自己的夏日檸光。

● 展覽資訊
日期｜2024.07.15（一） - 09.15（日）
時間｜13:00-20:00（每周二公休）
地點｜臺南市南區西門路一段689巷37號，藍曬圖文創園區

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