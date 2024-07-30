不離不棄！「4對星座組合」最能共患難

▲在你身邊也有不離不棄、無時無刻陪伴在左右的好朋友嗎？（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

有句話說「患難見真情」，當你面對人生低潮時，有人陪伴左右替你照亮前方道路嗎？塔羅牌老師艾菲爾點名，在星座世界裡，「有4大組合」特別能在困難時刻互相扶持，不僅能在順境中共同進步，更能在逆境中攜手共度難關，無論是友情、愛情或合作關係中，都展現無與倫比的默契和深厚感情，你和另一半、好閨蜜上榜了嗎？

最能患難見真情的「4對星座組合」，請同時參考太陽、上升星座：

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1.雙魚座＋金牛座

你們是對能在艱難時期相互扶持的星座組合。雙魚座的感性而體貼，能夠給予金牛座情感上的支持和理解；而金牛座的實際而穩重，能提供堅實的後盾和實際幫助。無論眼前正面臨什麼樣的挑戰和困境，彼此都能互相依靠、共同面對。

2.天秤座＋天蠍座

兩人是一對能在工作和生活中攜手合作的星座組合。天秤座擅長社交和協調，在團隊中發揮「橋樑」的作用；而天蠍座的深思熟慮、決策果斷，總能在關鍵時刻做出正確判斷。靠著雙方一起努力，能夠在工作表現上屢創佳績。

▲正所謂有福同享、有難同當，艾菲爾分享4對星座組合，就屬此類。（示意圖／unplash）

3.獅子座＋天蠍座

能在逆境中互相支持彼此的，就屬這星座組合了。獅子座的自信熱情，能夠給予天蠍座精神上的激勵；天蠍座的堅韌而深沉，能在獅子座需要的時候提供堅實的支持和力量。面對困難時，兩人能互相鼓勵、共同面對。

4.巨蟹座＋摩羯座

是一對在困難時期中仍不離不棄的星座組合。巨蟹座溫柔體貼，給予摩羯座情感上的支持與安慰；摩羯座的務實而堅定，能提供堅實的後盾和實際幫助。在面對人生逆境時，能陪伴在彼此身邊，在對方最需要的時候伸出援手，真正做到禍福與共。