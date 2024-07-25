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辣妹獄警「激戰男囚1小時」搞大肚子！　他牢房搜出性愛照

▲▼辣妹獄警「激戰男囚1小時」搞大肚子！　他牢房搜出性愛照。（圖／翻攝臉書）

▲瑞秋和男囚發展不正當關係，2人還產下一子。（圖／翻攝臉書）

記者吳美依／綜合報導

英國女獄警瑞秋（Rachel Stanton）與一名男囚犯發展不正當關係，2人曾被拍到，溜進儲藏室獨處長達1小時，疑似就是在那裡幽會、發生性關係，讓女方產下一子。不過，直到其他獄警從牢房裡搜出性愛照片，才讓事件曝光。

太陽報等外媒報導，2022年，瑞秋在北安普敦郡（Northamptonshire）五韋爾斯監獄（HMP Five Wells）工作時，認識了囚犯艾德溫（Edwin Poole）。艾德溫因為參與暴力武裝搶劫案，於2018年被判入獄10年，不過2人依然日久生情。

2022年7月，一名獄警在牢房裡發現瑞秋與艾德溫的3張性愛照片，以及1張寫滿鹹濕話語的紙條，才讓一切曝了光。瑞秋被停職處分，艾德溫也轉移至另一間監獄，不過2人直到孩子出生之後，才正式分手。

▲▼辣妹獄警「激戰男囚1小時」搞大肚子！　他牢房搜出性愛照。（圖／翻攝西米德蘭茲郡警察局）

▲艾德溫因為暴力武裝搶劫入獄。（圖／翻攝西米德蘭茲郡警察局）

31歲的瑞秋被指控公職人員蓄意瀆職罪名，本周被判9個月徒刑，緩刑18個月，並且必須參加20天矯治活動。她得知自己不必坐牢後，忍不住在北安普敦郡刑事法庭上啜泣。

法官大衛（Judge David Herbert）直言，被告應該最清楚獄警與囚犯之間的界線，「不需要培訓就知道不應該這麼做」，「你們之間被發現了明確且無可爭議的證據……妳應該要想得更清楚的。」

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