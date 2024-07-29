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大陸 大陸焦點 特派現場

菜鳥女同事午休狂敲機械鍵盤！他發文求救：快發瘋了

原PO說，同事不午休狂敲機械鍵盤。（示意圖／Pexels）

▲原PO說，同事午休不休息就算了，還狂敲機械鍵盤。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

機械鍵盤手感好又省力，但有些款式打起來很大聲。近日大陸一位網友說，女同事不午休狂敲機械鍵盤，不聽勸依然故我，他跟同事都要瘋了，戴耳機還是睡不著。不少人直呼，「我有經驗直接大聲開罵。」

原PO在微博發文，公司辦公室是一個大空間，而中午12點到下午2點是大家的午休時間，大家都安靜的休息，最近來了一個女同事，午休猛敲機械式鍵盤，他講過一次了，女同事還是不聽。

原PO嘆，她不用公司發的靜音鍵盤，他跟其他人都要瘋了，戴耳機一樣睡不著，難道需要耳塞嗎，不知該怎麼辦。

此文一出，網友紛紛建議「只說過一次還安靜點，對方也不一定get到是自己鍵盤吵啊。再去跟她溝通吧，這次說清楚，就說你的鍵盤聲音太大了影響到我們休息了」、「我有經驗直接大聲開罵」、「直接罵，只是同事，不是什麼朋友，人善被人欺，不要過度考慮別人多考慮自己」、「塞個紙條當面講，如果不行的話自己買防噪耳罩吧，確實有用」。

不過也有人認為，「辦公室就是辦公的地方人家工作沒做完，中午加班加點做也要被吐槽嗎。」

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