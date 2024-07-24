獨／「45mins美白牙齒」突停業　儲值會員氣炸...聖合光回應了

▲標榜「45分鐘照光」美白牙齒店家疑違反醫師法遭檢警搜索查扣器材暫停營業，突如其來的消息讓儲值萬元會員求助無門。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

怒火中燒！位於北市信義區、新北新莊區標榜「45分鐘照光」為特色的牙齒美白店家，日前遭檢警突襲搜索，並查扣店內相關器材，導致暫時停業。突如其來的消息，讓許多儲值數萬元的會員求助無門，紛紛到店家Google評論怒留言「人去樓空，要求退款無果」、「還有17堂課趕快退款」，盼店家出面處理問題並返還預付費用。

近年來，牙齒美白課程成為許多人追求完美笑容的熱門選擇，甚至宣稱能在短時間內達到顯著的美白效果，吸引了顧客。此次遭檢警突襲的店家，自2019年和2020年在北市信義區和新北新莊區開業，標榜「獨家業界首創45分鐘兩段式照光」美白技術。

▼店家湧入1星負評。（圖／記者黃宥寧翻攝）

《東森新媒體ETtoday》獨家接獲顧客爆料，指出原定於7月21日的預約突然被取消，嘗試致電及LINE聯絡店家，均未得到回應，令人困擾的是，尚有儲值的課程未使用，不知道該如何處理。據了解，受影響的有多名顧客，且數量仍在增加，面對店家無預警停業，使儲值會員求助無門，已計劃向消費者保護官投訴。

▲標榜45分鐘達到牙齒美白。（圖／讀者提供）

其店家Google評論也瞬間灌進多則1星負評，有人怒留言說「6月底體驗被推銷課程，7月要預約說目前暫時營業，門市已沒人，官方Line也只給一些模糊不清的回應」、「才做1次，買了10堂13500元課程，卻因為商家被檢舉不履行義務，欲哭無淚」，更有人無奈表示「把消費者玩弄於掌心，希望盡快退費，否則將提告詐欺」

該店家透過律師聲明指出：

一、

聖合光公司自成立以來，一直以提供最佳服務和保障客戶權益為首要任務，至今未曾與客戶發生過任何糾紛。然而，近日該公司因「牙齒美白」業務被檢警認為可能違反醫師法，已經查扣了所有相關器材和產品，並命令停止相關業務。雖然聖合光公司認為檢警的措施存在誤會，但在爭議尚未釐清之前，公司只能無奈配合檢警要求，暫時停止所有營業活動。

二、

同時強調，所使用的牙齒美白熱源機屬於衛生福利部認證的第一等級醫療器材，並且所用的美白凝膠也均為合法產品。公司堅持其業務未違反醫師法，並將全力配合檢警調查以釐清真相。對於此次事件造成客戶的不安與困擾，聖合光公司深感抱歉。公司希望爭議能儘快解決，以便繼續為客戶提供優質的服務，並懇請大家靜心等候。

▲店家透過律師發出聲明。（圖／讀者提供）