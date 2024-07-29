奧運射擊「女高中生」大戰！南韓16歲少女擊敗中國17歲勁敵奪金

▲南韓16歲潘孝珍（中）拿下金牌，中國17歲黃雨婷（左）拿下銀牌。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸17歲射擊選手黃雨婷27日在空氣步槍混合團體項目為中國奪下巴黎奧運的第一面金牌，中國網友看好她29日能在女子個人項目再次奪金。不料，原先在第一階段領先的黃雨婷，到了第二階段被南韓16歲選手潘孝珍（Hyojin BAN）追過，最終以0.1環之差「銀恨」。

決賽分兩階段進行，第一階段時，黃雨婷經歷了短暫的落後之後，幾乎是一路領先，佔據第一名的位置，但南韓選手潘孝珍也緊追在後，只落後黃雨婷0.7環。

▼黃雨婷。（圖／路透社）



第二階段淘汰賽階段，每兩發為一組，淘汰一名選手，黃雨婷起出仍處於領先位置，但潘孝珍仍持續緊追，隨著連續打出10.7和10.9環的高分，潘孝珍成功超車黃雨婷0.1環。

決賽的第22發，黃雨婷打出9.6環的低分，與潘孝珍的差距擴大至1.3環。瑞士選手戈格尼亞特比賽結束，獲得銅牌。

最後只剩下黃雨婷和潘孝珍兩人爭奪金牌，第23發，潘孝珍打出9.9環，隨後打出9.6環，黃雨婷把握機會，分別打出10.3環和10.5環，將總成績追平，進入一發決勝負的加賽。最終，黃雨婷10.3環落後潘孝珍的10.4環，拿下銀牌。

▼潘孝珍。（圖／路透社）



▼黃雨婷前天才拿下一面金牌，受到極大關注。（圖／CFP）



黃雨婷現年17歲，暑假過完才要升高三，卻已在杭州亞運拿過3面金牌，再加上前天她才在混合團體項目為中國拿下本屆奧運的第一面金牌，因此今天的個人賽更受到大批中國大陸網友的關注，一開賽就登上了微博、百度的熱搜排行。

不料，原本在第一階段還領先的黃雨婷，到了第二階段突然被反超，對手還是同樣身為高中生，年齡小她一歲的潘孝珍，並最終以0.1環之差「銀恨」，令許多大陸網友們大嘆可惜。

潘孝珍是南韓女子射擊界最近冒出的新星，她2021年在朋友的介紹下加入射擊社團，才開始接觸射擊，並在接觸不到3年的短短時間內，就參加了巴黎奧運會代表的選拔賽，還在賽事中獲得了第一名，跌破了所有人的眼鏡，許多人甚至稱呼她為「天才女高中生」。



▼潘孝珍接觸射擊3年就登上奧運殿堂，被許多人稱為「天才女高中生」。（圖／路透社）

