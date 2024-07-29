圖／蔡英文推辣台妹寫真輯　盤點曝光率賴清德、鄭文燦僅出現1次

▲前總統蔡英文「辣台妹寫真輯」，賴清德出現一次。（圖／蔡英文辦公室）

記者郭運興／台北報導

前總統蔡英文卸任後，鮮少有公開行程，但29日卻突然在社群分享，由自己從政時期經典照片，組成的辣台妹寫真輯，她更表示「來找看看有沒有自己的身影」。對此，媒體人黃揚明表示，盤點曝光率最高的人發現，第一名「吳釗燮」、第二名「李大維」、第三名「蕭美琴、林佳龍並列」，而現任總統賴清德、前行政院副院長鄭文燦，都有曝光1張。

對此，黃揚明於臉書表示，前總統蔡英文「辣台妹寫真輯」數位版今天上線，並提供限量實體版讓支持者登記索取。而在這本寫真集中，除了主角蔡英文以外，明顯認得出人的照片中，哪些人曝光機率最高呢？

黃揚明表示，盤點後發現，曝光率最高的第一名為「吳釗燮」，至少9張。第二名「李大維」，至少6張。第三名為「蕭美琴、林佳龍」並列，至少4張。



黃揚明總結，基本上，前三名除了蕭美琴以外，都是擔任過總統府祕書長或外交部長的人選。至於前副總統陳建仁有2張、現任總統賴清德、現任總統府祕書長潘孟安、前行政院副院長鄭文燦各曝光1張。

▼前總統蔡英文「辣台妹寫真輯」，鄭文燦出現一次。（圖／蔡英文辦公室）

▼前總統蔡英文「辣台妹寫真輯」，過往經典照片。（圖／蔡英文辦公室）