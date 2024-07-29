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全球人口第2！參加奧運選手人數排行「中國不在前3」網曝關鍵

▲▼巴黎奧運即將在26日揭幕，中國選手計405人參賽。（圖／翻攝自新華社）

▲中國派運動員參加奧運的人數引發討論。（圖／翻攝自新華社）

記者鄺郁庭／綜合報導

2024巴黎奧運賽事正火熱進行，就有網友看到網上整理這次各國參賽的運動員總人數，赫然發現全球人口第二名的中國，在該排行榜上不僅沒有在前三名，甚至沒有澳洲、德國、日本多，排在第六名，不禁感到納悶，「還以為中國都是靠人海戰術，一定派出規模最大的代表團」，話題引發熱議。

有網友在PTT的Gossiping問卦「中國參加奧運的運動員人數才排第六？」文中轉貼YouTube頻道「JunGSa Football」整理的各國參賽運動員人數排行，前五名是美國（592人）、法國（573人）、澳洲（460人）、德國（428人）、日本（403），第六名才是中國（388人）。這令原PO納悶，「還以為中國都是靠人海戰術，一定派出規模最大的代表團」，不承想派出人數甚至沒有澳洲、德國、日本多。

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不過，若查詢2024年夏季奧林匹克運動會中國代表團資訊，央視曝光的入選名單包含替補在內共405人，並非整理圖上的388人。只是即使重新排行的話，中國依然沒擠進前三名。

貼文引發討論，「看起來中國是越派越少人，可能沒經費？人最多的時候就北京奧運，之後沒錢了？」「都靠個人吧？團體運動很爛」、「可能中國覺得贏不了的，就省錢不派，或不出去丟臉」、「國家培訓制適合養單人項目吧」、「有可能就是真的被罵爆了，不想給錢了」、「要是有機會多奪牌，中國不可能不派。」

不過，就有網友指出，「奧運又不是想派多少就多少的，團體運動至少也要亞洲第一，有些前二也行」、「代表之前就被刷掉了吧 不可能每項都強」、「北京奧運是地主，每個項目都有保障參賽名額，法國這次這麼多人也是同理，中國之後都維持400人上下才是常態。」

另外，也有網友好奇台灣排第幾，據整理圖來看，台灣派出60名運動員，排在第45名。

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