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大陸 大陸焦點 特派現場

「陸船翻覆案」明協商　歸還遺體、船隻並給予600多萬元撫慰金

▲▼金門快艇 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲翻覆的快艇將在協商當日歸還陸方。（圖／記者林名揚翻攝）

記者蔡紹堅／台北報導

兩岸7月30日將就「大陸漁船翻覆案」於金門進行協商，據了解，我方當天將與陸方代表簽署共識，並歸還兩名死者的遺體及漁船，由陸方船隻至金門運回，並給予兩名死者家屬各150萬元人民幣（約640萬元新台幣）的撫慰金。

兩岸原本訂於24日在金門協商，但因凱米颱風來襲，小三通停航，陸方代表及家屬無法抵達金門，協商只好延期至30日舉行。雖然延期，但相關安排仍照原先的規劃，於上午在金門的金湖飯店舉行。

▼大陸快艇翻覆，兩位漁民落水身亡。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼陸籍快艇翻覆，2漁民溺斃。（圖／記者林名揚翻攝）

為了確保隔日的協商一切順利，陸方代表及家屬29日下午就會抵達金門，先進行場勘，並討論確認第二天相關活動及行程；同時，陸委會副主委梁文傑也會在29日搭機前往金門，就近提供協助及指導。

據了解，30日上午，雙方將在協商會議上簽署共識，接著，我方會在金門料羅港歸還兩具遺體及漁船，由陸方派來金門的兩艘船隻運回。雙方代表及家屬還將赴殯葬所祭拜死者，由我方給予家屬撫慰金，每人撫慰金約150萬元人民幣。

值得注意的是，陸方先前稱此次事件為「惡性撞船」，與我方早前主張的「取締事故」方向不同，預料也將在即將簽署的共識上進行折衷，使用雙方都可接受的、更加中性的字眼。

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

對於事件的發展，金門籍立委陳玉珍認為，此次事件圓滿解決之後，包含滯留大陸的胡姓釣客，遭到扣留的「大進滿88號」漁船，甚至是陸客赴金門觀光一事，相信都可以有正面的期待。

陸委會強調，事件協商過程中，雙方均展現務實與高度誠意，期待儘速完成善後工作，「在此期間包含台灣各界、金門縣政府與當地人士、民間團體，都為早日解決本案提供莫大協助。」

海基會秘書長羅文嘉也說，事件要順利落幕，還是要雙方政務單位進行最後確認，因為其中包含很多實際問題，不是民間所能獨立完成，所以特別感謝政府跟民間一起努力，期望此次的處理過程，可作為日後處理其他事件的參考基礎。

▼海基會秘書長羅文嘉。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼海基會秘書長羅文嘉。（圖／記者蔡紹堅攝）

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