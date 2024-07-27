主管LINE回訊息「1符號」　他爆反感！全場秒懂：超討厭

▲原PO認為刪節號，是熟人才會使用。（示意圖／記者李佳蓉攝）



網搜小組／劉維榛報導

許多網友公認，很討厭看到訊息出現「= =」，而一名網友則抱怨，主管超喜歡用刪節號，明明他傳文字都很有禮貌，結果對方會回「對...」，讓原PO直言不受尊重，因此求問大家怎麼看？文章曝光後，有人回應「我身邊有一個長輩都把...當成逗號『，』在用」、「我討厭句號當刪節號用的，比如這種。。。。。。」。

一名網友在Dcard表示，常透過LINE來討論工作細節，主管卻常常使用「刪節號」，對話像是「對...」、「明天照常上班...你周五請假就好」，讓原PO感受很不舒服，「深深覺得自己非常不受到主管的尊重！」

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原PO直言，對話會打出「刪節號」，是朋友關係或是有一定認識程度才會使用。對此，原PO好奇大家看法如何，還是他過於敏感？

底下網友回應，「我身邊有一個長輩都把...當成逗號『，』在用」、「超多長輩很愛用...加在文字對話中，像是崩...潰」、「之前遇到一個雇主，問題都要連加好多個問號，例如『影片可以幫我上字幕嗎????????』看了也是很煩躁」、「我討厭句號當刪節號用的，比如這種。。。。。。」、「不要...介意...因為...我們主管...也都這樣」、「同感，我也超討厭...感覺講話很不耐煩的樣子，好好說話其實並不難耶」。