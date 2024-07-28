加錢騙砲男大生口罩蒙眼！他陣前反悔仍被硬上　淫男判3年2月

▲台中男大生慘遭男網友性侵。（示意圖，非當事人／取自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／台中報導

台中一名男子大龍(化名)上同志交友網，以1千元為代價，約男大生上摩鐵打手槍，見男大生表示不願意「10(肛交)」，大龍加價要他同意，並用口罩蒙住他眼睛想逞慾，男大生因看不見，心生恐懼喊停，仍慘遭大龍壓制硬上。案發後男大生提告，台中地院審理，依犯強制性交罪，處大龍3年2月徒刑，可上訴。

判決指出，男子大龍於2022年3月23日上同志交友網，看到男大生阿偉(化名)發文尋找「台中找同樣高中生互打之類」，便私訊連絡阿偉，表示可以提供1千元讓阿偉幫打手槍，阿偉表明不接受「10(肛交)」後，便和大龍相約出門，由阿龍開車載他到摩鐵開房。

進房後兩人親熱一陣，大龍表示可以付更多錢，希望能夠更進一步，最後阿偉同意，順著大龍要求躺在床上，並用口罩蒙住雙眼，在大龍忙於塗抹潤滑液時，阿偉因看不到周遭心生恐懼，將口罩摘除並拒絕進行下去，但大龍仍不停手，強行用腋下夾住阿偉雙腳，以體型優勢壓制逞慾，還要他「叫大聲一點」，完事後卻一毛都沒付。阿偉身心受創，情緒低落向室友表示遭到性侵，驗傷並報警處理。

全案審理時，大龍辯稱他有得到阿偉同意，而且性交過程他將雙手放在背後，身體也都是遠離阿偉的，只有下半身往阿偉挺進。此外他還有慢性脊椎炎，無法有激烈性行為，阿偉是年輕男性，如果不願意應有相當力氣抵抗他。

法官審理認為，阿偉事先已表明不接受肛交，且大龍身高175公分、體重約90公斤，比阿偉高且重了30公斤，兩人體型差距甚大，大龍可輕易壓制阿偉，在檢視相關證據和驗傷報告後，判大龍犯行屬實，依犯強制性交罪處3年2月徒刑，可上訴。