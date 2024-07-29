彰化多地區「飄濃濃瓦斯味」　大票鄉親洗版！瓦斯公司解答

▲彰化大票居民今早聞到一股瓦斯味。（圖／翻攝自臉書／彰化人大小事）

記者周亭瑋／綜合報導

彰化不少地區民眾今早出門時，都聞到濃濃瓦斯味，話題掀起熱議，有熱心網友也急忙通報。事實上，瓦斯公司有發通知公告，表示28、29日會加重嗅劑進行查漏，而鄉民們也鬆了口氣，直呼「原來不是我鼻子有問題」、「難怪，下樓想說怎麼有瓦斯味」。

網友稍早在臉書社團「彰化人大小事」發文指出，彰化市多個區域都有濃郁瓦斯味，已經通報相關單位。

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PO文一出，大票鄉民湧入留言，「我還以為我鼻子壞掉了，怎麼沿路隱約的瓦斯味」、「對耶！中正路、三民路都有聞到」、「大埔路也有哦」、「真的有！一出門就聞到」、「整條中正路都是」、「天祥路也有聞到」、「我在和美也有聞到」、「埔陽街也有」、「彰美路三段這邊味道也濃」。

▲瓦斯公司查漏作業。（圖／翻攝自臉書／彰化人大小事）

事後，原PO貼出瓦斯公司的公告，上面表示「本公司為了杜絕管線漏氣影響公共安全，故定期辦理供氧區域加重嗅劑查漏作業。」而彰化營業所的時間為7月28日-29日，區域範圍包括彰化市、花壇鄉（彰員路觀音巷）。

瓦斯公司也提醒，查漏期間會將嗅劑加重於平常添加量數倍以上，若有聞到疑似瓦斯氣味，請保持冷氣不要緊張，室內請保持空氣流通，切勿吸菸、點燃火源或開閉電源開關，並立即撥打服務電話。