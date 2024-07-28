色問護理師「要不要去外面賣」丟工作　淫男抓狂繼續跟騷…下場曝

▲洪姓男子性騷公司女護理師被資遣，仍毫無悔意繼續騷擾，被女護理師告上法院。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者郭玗潔／彰化報導

洪姓男子在彰化紙業工廠上班時，屢次騷擾廠內護理師說「一次3000元要不要去外面賣」，護理師雖陸續向公司投訴、報警、聲請保護令，但洪男無論被主管約談、被資遣或收到保護令通知，仍繼續騷擾、盯梢護理師，讓她心生恐懼，將洪男告上法院。彰化地院審理，判定洪男犯行屬實，依違反跟蹤騷擾罪、2個犯違反保護令罪各處拘役3月、60日，可易科罰金15萬。洪男上訴被駁回，全案定讞。

判決指出，洪男在彰化某紙廠上班，因家庭因素停職又復職，主管指示工廠護理師小琪(化名)關心洪男的心理健康，不料洪男卻於2022年1月中旬數次性騷擾小琪，問她「一次3000元要不要去外面賣」、「問你老公要不要換妻」，經小琪向公司投訴，洪男被主管約談後心有不甘，繼續騷擾她，於同年5月遭到公司資遣。

洪男更加憤恨，在臉書貼文「老K與狗的愛情故事持續演下去」影射小琪，用LINE傳「誣告性騷擾判賠150萬元」的新聞」，經小琪報警後，洪男仍騎車到公司守衛室叫囂、威脅，並在公司門口對面盯梢2小時。

小琪心生恐懼，向法院聲請保護令，洪男收到通知仍置之不理，不僅在小琪上班途中，開車從左側逆向超她車後舉手警告，還打電話到公司痛罵「起肖！一直搞事！」、「就是那種員工有精神疾病，然後整天誣賴別人，有神經病，怎麼辦啦！」、「她是不是在確診？她又在幻想嗎？我有騷擾過她嗎？」、「已經有人在幫我查她的出勤資料了啦！」等語，讓小琪忍無可忍，將洪男告上法院。

全案審理時，洪男否認對小琪有騷擾行為，辯稱只是恰好騎車經過公司，不過彰化地院法管檢視相關證據和同事證詞，判定洪男犯行屬實，審酌他除了否定犯行外，至今無任何悔意，且有家暴前科，素行尚非良好，依跟蹤騷擾罪處拘役3月，2個犯違反保護令罪應執行拘役60日，皆可易科罰金。洪男上訴到台中高分院被駁回，全案定讞。