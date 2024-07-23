6月份智慧型手機銷量Top20公開　蘋果、安卓霸主型號出爐

記者蘇晟彥／綜合報導
台灣智慧手機市場2024年6月銷售數字出爐，根據市調機構公布最新全台實體通路手機銷售數據顯示，本月手機市場整體銷售量逾40萬部，較上月略減2.7萬多部，總銷售量小跌6%，總銷售額則下降近一成；對此，傑昇通信也公佈6月份排行Top20，冠軍仍由三星Galaxy A55（8GB/256GB）佔領、但蘋果iPhone 15 128GB則在第二名，分別佔領安卓、蘋果的霸主型號 。
▼三星Galaxy A55為六月份銷售冠軍。（圖／傑昇通訊提供）
傑昇通信分析，原本止跌回升的台灣手機市場，受到果粉觀望影響買氣趨緩，而三大電信於六月底陸續關閉3G基地台，加上無框行動7/15退出台灣，坊間各大通訊行力推低資費方案，搭配指定手機，無不搶攻暑假前最後一波換機潮，讓本月安卓手機的名次得以維持。
傑昇通信觀察本月銷售前20名單機，三星本月表現亮眼，不僅以三星Galaxy A55（8GB/256GB）蟬聯全台冠軍寶座，也打敗不少iPhone機型，單機銷量甚至比第二名的iPhone 15（128GB）賣超過5千多台，另一型號Galaxy A55（8GB/128GB）也深受消費者喜愛，單機銷量較上月成長7%，帶動品牌整體銷量超車蘋果，成為市佔第一；而最賣安卓旗艦機型依然是Galaxy S24 Ultra（12GB/256GB），名次維持在第14，對一款上市接近半年的安卓旗艦來說實屬難得。
本月iPhone銷量及銷售額比上月雙雙下滑12%，蘋果雖仍霸榜八席，iPhone 15（128GB）本月取代iPhone 15 Pro Max（256GB）成為台灣最賣iPhone，沒有意外的話，應該會繼續霸榜到iPhone 16系列推出為止；傑昇通信表示，受通膨影響、原料等各方面成本提高，iPhone 16系列價格將有一定幅度的調漲，以目前門市銷售現況來看，iPhone 15系列機型當前降幅平均約15%左右，有換機剛性需求的果粉以直接入手iPhone 15標準版為優先。
然而近期蘋果iPhone 16系列各項傳聞無不令人期待，尤其是首次使用生成式AI功能全球矚目，傑昇通信坦言，果粉觀望期提前，或多或少影響當前買氣，明顯整體市場銷量下探；以本月iPhone 進榜各機型銷量來看，全部皆往下掉，且以神機iPhone 13（128GB）掉26%最兇，排名也從上月第十七名掉至第二十名敬陪末座，顯見各通路去化速度加快，也開始進入產品生命週期，是否能撐到iPhone 16系列正式登台，成為蘋果賣最久的5G手機，還得持續觀察。
|本月排名
|上月排名
|廠牌
|型號
|原廠建議售價
|傑昇門市售價
|1
|─
|Samsung
|Galaxy A55 5G 8GB/256GB
|$15,990
|$10,590
|2
|3↑
|Apple
|iPhone 15 128GB
|$29,900
|$24,790
|3
|2↓
|Apple
|iPhone 15 Pro Max 256GB
|$44,900
|$38,290
|4
|─
|Apple
|iPhone 15 Pro 256GB
|$40,400
|$34,590
|5
|─
|Samsung
|Galaxy A15 5G 4GB/128GB
|$7,490
|$4,690
|6
|─
|OPPO
|A79 4GB/128GB
|$7,990
|$4,490
|7
|8↑
|Redmi
|13C 4GB/128GB
|$4,499
|$2,990
|8
|7↓
|Apple
|iPhone 15 256GB
|$33,400
|$28,490
|9
|─
|OPPO
|A38 4GB/128GB
|$5,490
|$3,390
|10
|12↑
|Apple
|iPhone 15 Pro 128GB
|$36,900
|$31,390
|11
|─
|Apple
|iPhone 15 Plus 128GB
|$32,900
|$27,990
|12
|10↓
|OPPO
|Reno11 Pro 5G 12GB/512GB
|$17,990
|$11,790
|13
|15↑
|Samsung
|Galaxy A55 5G 8GB/128GB
|$14,990
|$9,590
|14
|─
|Samsung
|Galaxy S24 Ultra 12GB/256GB
|$43,900
|$32,590
|15
|13↓
|Apple
|iPhone 15 Plus 256GB
|$36,400
|$31,390
|16
|18↑
|Samsung
|Galaxy S24+ 12GB/256GB
|$34,900
|$25,790
|17
|16↓
|OPPO
|Reno11 5G 12GB/256GB
|$14,990
|$9,790
|18
|New
|vivo
|Y38 5G 8GB/256GB
|$9,990
|$6,360
|19
|─
|Samsung
|Galaxy A35 5G 8GB/128GB
|$12,990
|$8,590
|20
|17↓
|Apple
|iPhone 13 128GB
|$21,900
|$17,690
資料來源：市調公司統計全台實體通路數據、傑昇通信7/22門市銷售資料匯整
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