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6月份智慧型手機銷量Top20公開　蘋果、安卓霸主型號出爐

記者蘇晟彥／綜合報導

台灣智慧手機市場2024年6月銷售數字出爐，根據市調機構公布最新全台實體通路手機銷售數據顯示，本月手機市場整體銷售量逾40萬部，較上月略減2.7萬多部，總銷售量小跌6%，總銷售額則下降近一成；對此，傑昇通信也公佈6月份排行Top20，冠軍仍由三星Galaxy A55（8GB/256GB）佔領、但蘋果iPhone 15 128GB則在第二名，分別佔領安卓、蘋果的霸主型號 。

▼三星Galaxy A55為六月份銷售冠軍。（圖／傑昇通訊提供）

▲▼ 傑昇通訊提供

傑昇通信分析，原本止跌回升的台灣手機市場，受到果粉觀望影響買氣趨緩，而三大電信於六月底陸續關閉3G基地台，加上無框行動7/15退出台灣，坊間各大通訊行力推低資費方案，搭配指定手機，無不搶攻暑假前最後一波換機潮，讓本月安卓手機的名次得以維持。

傑昇通信觀察本月銷售前20名單機，三星本月表現亮眼，不僅以三星Galaxy A55（8GB/256GB）蟬聯全台冠軍寶座，也打敗不少iPhone機型，單機銷量甚至比第二名的iPhone 15（128GB）賣超過5千多台，另一型號Galaxy A55（8GB/128GB）也深受消費者喜愛，單機銷量較上月成長7%，帶動品牌整體銷量超車蘋果，成為市佔第一；而最賣安卓旗艦機型依然是Galaxy S24 Ultra（12GB/256GB），名次維持在第14，對一款上市接近半年的安卓旗艦來說實屬難得。

▲▼ 傑昇通訊提供

本月iPhone銷量及銷售額比上月雙雙下滑12%，蘋果雖仍霸榜八席，iPhone 15（128GB）本月取代iPhone 15 Pro Max（256GB）成為台灣最賣iPhone，沒有意外的話，應該會繼續霸榜到iPhone 16系列推出為止；傑昇通信表示，受通膨影響、原料等各方面成本提高，iPhone 16系列價格將有一定幅度的調漲，以目前門市銷售現況來看，iPhone 15系列機型當前降幅平均約15%左右，有換機剛性需求的果粉以直接入手iPhone 15標準版為優先。

然而近期蘋果iPhone 16系列各項傳聞無不令人期待，尤其是首次使用生成式AI功能全球矚目，傑昇通信坦言，果粉觀望期提前，或多或少影響當前買氣，明顯整體市場銷量下探；以本月iPhone 進榜各機型銷量來看，全部皆往下掉，且以神機iPhone 13（128GB）掉26%最兇，排名也從上月第十七名掉至第二十名敬陪末座，顯見各通路去化速度加快，也開始進入產品生命週期，是否能撐到iPhone 16系列正式登台，成為蘋果賣最久的5G手機，還得持續觀察。

本月排名 上月排名 廠牌 型號 原廠建議售價 傑昇門市售價
1 Samsung Galaxy A55 5G 8GB/256GB $15,990 $10,590
2 3↑ Apple iPhone 15 128GB $29,900 $24,790
3 2↓ Apple iPhone 15 Pro Max 256GB $44,900 $38,290
4 Apple iPhone 15 Pro 256GB $40,400 $34,590
5 Samsung Galaxy A15 5G 4GB/128GB $7,490 $4,690
6 OPPO A79 4GB/128GB $7,990 $4,490
7 8↑ Redmi 13C 4GB/128GB $4,499 $2,990
8 7↓ Apple iPhone 15 256GB $33,400 $28,490
9 OPPO A38 4GB/128GB $5,490 $3,390
10 12↑ Apple iPhone 15 Pro 128GB $36,900 $31,390
11 Apple iPhone 15 Plus 128GB $32,900 $27,990
12 10↓ OPPO Reno11 Pro 5G 12GB/512GB $17,990 $11,790
13 15↑ Samsung Galaxy A55 5G 8GB/128GB $14,990 $9,590
14 Samsung Galaxy S24 Ultra 12GB/256GB $43,900 $32,590
15 13↓ Apple iPhone 15 Plus 256GB $36,400 $31,390
16 18↑ Samsung Galaxy S24+ 12GB/256GB $34,900 $25,790
17 16↓ OPPO Reno11 5G 12GB/256GB $14,990 $9,790
18 New vivo Y38 5G 8GB/256GB $9,990 $6,360
19 Samsung Galaxy A35 5G 8GB/128GB $12,990 $8,590
20 17↓ Apple iPhone 13 128GB $21,900 $17,690

資料來源：市調公司統計全台實體通路數據、傑昇通信7/22門市銷售資料匯整

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