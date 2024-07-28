泰總理PO文秀國際旅客排名　台灣61萬人次排第7「國旗被空白」

▲ 紅框處應該顯示國旗的位置僅台灣被留空。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

泰國去年11月起開放台灣旅客免簽入境30天，7月更對台灣在內93地旅客正式免簽，停留天數延長至60天，總理賽塔（Srettha Thavisin）27日PO文秀出政策成效，宣布今年至今遊客增長34%，而台灣在2000多萬人次遊客中位居第7名，國旗欄位卻是空白。

賽塔26日在社群平台X發文寫道，「截至目前入境泰國的遊客已逾2000萬，較去年增長34%」，強調這並非運氣好，感謝所有部門辛勤工作，對更多國家開放免簽，增加更多航班及開發更多旅遊景點，服務業遊客需求適應良好，接待遊客的每名泰國人都面帶微笑，旅遊業復甦情形料將優於預期。

他27日還發文稱，「免簽政策見效了！今年台灣和印度遊客入境泰國人數將創新高，預計將超過2019年」，透過將免簽停留天數延長至60天，各部門正合作推動旅遊業復甦，「至2024上半年，我們已從印度這樣的龐大市場吸引逾30%遊客，預計年底將達到200萬」。

然而，賽塔PO出一張展現今年1月至7月25日各國旅客入境人數排名的圖表，前10名依序為中國、馬來西亞、印度、南韓、俄羅斯、寮國、台灣、越南、美國及英國，其中台灣以逾61萬人次排名第7，卻是唯一一個國旗欄位「被空白」的國家，顯得十分突兀。