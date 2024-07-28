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社會 社會焦點 保障人權

駕駛邊開車邊抽菸！警攔檢「1女突衝出竄逃」　竟是逃逸7年移工

▲已逃逸7年阮姓女移工一見員警就奪車門而出拔腿逃竄。（圖／龜山警分局提供）

▲已逃逸7年阮姓女移工一見員警就奪車門而出拔腿逃竄。（圖／龜山警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園警方發現一部箱型車駕駛人邊開車邊抽煙，示意靠邊停車受檢，車才停下突然車內1女子往外逃竄，才逃跑約80公尺就被警專實習生輕鬆抓住，盤查發現為阮姓女子（36歲、越南籍）逃逸7年，車內後座的阮姓男子（39歲、越南籍）則偷渡來台5年，兩人四處打零工，全案依據入出國及移民法移請移民署桃園專勤隊靜候遣返。

▲但仍遭警專實習生逮捕。（圖／龜山警分局提供）

▲但仍遭警專實習生逮捕。（圖／龜山警分局提供）

龜山分局大埔派出所警員林思宏、洪承揚、警專實習生張晉泓昨日上午執行轄區巡邏，於桃園市龜山區文桃路與文信路口發現箱型車駕駛在車上抽煙，立即引導至路邊準備盤查，車才停好，突然車門打開一個人影竄出，林、洪兩位老警察直覺有問題，分別控制左右車門，不讓任何人下車，警專生實習生張晉泓迅速追了約80公尺攔下人影原來是女性移工。

▲再從車內查獲偷渡來臺打的阮姓男移工。（圖／龜山警分局提供）

▲再從車內查獲偷渡來臺打的阮姓男移工。（圖／龜山警分局提供）

將女移工抓回箱型車邊，員警仔細盤查車內6名外籍移工身分，除了剛剛逃跑阮姓女移工已逃逸7年，另一名阮姓男子5年前偷渡來台，兩人四處打零工為生，全案依入出國及移民法，將兩人移送移民署桃園專勤隊靜候遣返。

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