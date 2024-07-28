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凱米害29童8師受困山上！「2公里路程耗3小時」　搜救人員順利救援

▲▼救災人員救災。（圖／邱議瑩辦公室提供）

▲救災人員救災。（圖／邱議瑩辦公室提供）

記者皮心瑀／台北-高雄報導

凱米颱風襲台，因颱風外圍環流及西南風旺盛水氣，中南部降雨劇烈，高雄市各地都傳出災情。民進黨立委邱議瑩28日分享了一段救災故事，在美濃黃蝶翠谷甲河有森林小學舉辦夏令營，因大雨讓29學童及8位老師受困，救難人員前往救援，短短不到兩公里的路程，耗費了大約三個小時才能走進去，好在後來大家都平安無事，「讓我深深鞠躬表達感謝」。

邱議瑩說，凱米颱風帶來驚人雨量，在7月25日當時早上六點多的時候，美濃市區就因豪雨開始進水，市長陳其邁上午就緊急前往美濃勘查災情、釐清撤離情況。當回到災害應變中心時，美濃區長就跟市長緊急回報，「在美濃黃蝶翠谷甲河有森林小學舉辦夏令營，有29學童及8位老師受困」。

邱議瑩表示，因為雨勢大、溪水暴漲，收到通知後的救難人員從上午就集合在黃蝶翠谷附近的朝元寺待命，直到下午雨勢趨緩，救難人員得以才試圖徒步挺進山區，沿途土石仍不斷崩落、樹木斷裂橫傾在路上，救難人員必須不斷清路才能前進，花了三個小時才走進去。進入園區，救難人員一一確認大家的身體狀況，就抱著年紀最小的孩子，一個牽著一個徒步往外走，直到安全的地方上了早在那裡等待軍車。

邱議瑩指出，實在難以想像如果再晚一點得到通報，如果雨勢持續增強，「如果⋯⋯這恐怕會變成下一個小林村！我真的不敢再想像下去，只能說感謝上天保佑！」

邱議瑩也說，每當台灣面臨重大災害時，真心感謝第一時間就會看到搜救人員抵達災區，他們不怕危險、無私奉獻的挺進救援，感謝最辛苦的國軍八軍團、感謝消防局救難人員，全力投入搶救工作，謝謝所有的工作人員協助安置。

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