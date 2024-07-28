巴黎暴雨！塞納河水質惡化　奧運鐵人三項訓練恐取消

▲ 巴黎奧運開幕式下大雨。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

2024巴黎奧運26日開幕式當天下大雨，各國代表隊穿雨衣搭船進場，模樣略顯狼狽，塞納河水質也因暴雨惡化，可能導致原定28日舉行的鐵人三項訓練被迫取消，是否影響正式比賽也引發憂慮，不過主辦單位對此信心滿滿。

根據《衛報》，男子組鐵人三項競賽將於30日登場，女子組則是31日，賽前原定進行2天的訓練，但過去一天的大雨恐怕影響塞納河水質，代表28日的第一場訓練可能取消，但根據未來48小時的天氣預報，主辦單位仍相信比賽能如期舉行，預計水質將在1至1.5天內恢復正常。

巴黎市一名發言人說明，「過去24小時內巴黎的降雨可能會在未來24至36小時內影響塞納河水質，原定28日上午8時舉行的訓練可能取消，將取決於目前的水質和未來24小時的預期狀況」，預定28日凌晨4時的每日工作會議上做出決定。

塞納河已經禁止游泳逾一世紀，當局2015年以來投資約10億英鎊治水，為奧運做準備，包括在巴黎市中心打造巨大的地下儲水池，翻新水道基礎設施及升級污水處理廠。

英國鐵人三項總監凱文迪許（Mike Cavendish）堅稱，儘管訓練取消，他的團隊仍有信心取得好成績，雖然取消訓練會影響所有參賽隊伍，但他對英國的事前準備充滿信心，相信選手會以最佳狀態參加比賽。