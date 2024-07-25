　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

裝潢工被拐走25年…生父竟是陸千萬富豪！7個月後公開戀情

▲▼千萬富翁尋回之子解清帥「官宣」女友 。（圖／翻攝自紅星新聞）

▲千萬富翁尋回之子解清帥「官宣」女友 。（圖／翻攝自紅星新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

河北千萬富豪解克鋒的兒子解清帥25年前被人拐走，他為此曾發出百萬元人民幣的懸賞，並在2023年終於找回了人在四川當裝潢工人的兒子。7月24日下午，解清帥在抖音「官宣」女友，寫道「被愛真好，我是說有妳真好」，還在網上發布與女友王正正的合拍影片。

據《紅星新聞》報導，此前，1998年出生的解清帥曾多次在直播中提到自己擁有女朋友，但始終未透露她真實姓名。

影片中，解清帥與女友王正正大秀恩愛，解清帥用力擠出瓶子裡的水花，女主角360度轉身後依偎在他懷裡。影片下方，女友王正正回應，「被愛真好，有你真好！」解清帥家人也與網友進行互動，粉絲們紛紛送上祝福。

當天上午，解清帥還發了一段影片，表示要去接女友，「如果去見你特別想見的人，你會準備什麼呢，今天去接女朋友，我們也很長時間沒有見了，我其實和大家一樣，都很期待。我們倆很好，我很堅信，愛情沒有捷徑可以走，真誠才會長久。」

2023年12月，河北「千萬富翁」解克鋒成功尋子，找回丟失25年的兒子解清帥，相關話題引發全網熱議。解克鋒一家人的情況也備受網友們關注，網友們紛紛祝福一家人終於團圓。

當年12月4日18時23分，解清帥通過個人社交帳號發布一條影片，向眾多網友的關注表達感謝。他表示，能夠找到自己的家人非常開心，同時也提醒網友們，「網上現在冒充我的人太多了，我怕被有心之人利用，你們不要相信這些冒充的帳號。」

在影片最後，解清帥說，「祝願所有正在尋親的父母還有孩子，早日找到自己的家人，闔家團圓。」影片發布一小時後，該帳號便漲粉10萬。5天時間裡，他一共發布3條影片，個人社交帳號漲粉達183萬。隨後，解清帥從原來的公司辭職，直播帶貨，創業成立工作室。如今，解清帥個人社交帳號粉絲數已超300萬。

ET快訊
快訊／台中「和平區」明停班課　全台颱風假一覽
凱米雨量爆表「高雄茂林1124毫米破紀錄」
快訊／網製圖卡「高雄明停班課」！陳其邁還沒宣布　市府要查造謠
台南淹大水！深達2米　虎山里一處禽場快滅頂
快訊／高雄泡水嚴重！陳其邁鬆口：不排除繼續停班課
假造凱米災情　34歲男慘了！可囚3年或罰百萬
高雄淹水挨轟！粉專PO「7張照」揭驚人對比
護理師遭女兒牆砸死！社工夫悲認屍相驗　姊妹帶生前衣物陪同
快訊／凱米轉「輕颱」　中南部降雨仍劇烈
LIVE／凱米颱風暴雨未歇！氣象署最新說明

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

男子被螞蟻咬怒燒蟻窩⋯釀山火　法院：造成經濟損失647萬元

裝潢工被拐走25年…生父竟是陸千萬富豪！7個月後公開戀情

國造「海鯤號」出塢　陸：若謀獨「早晚是解放軍網中之魚」

大陸修訂保密法條例　強化公司責任及涉密人員限制

背了16年！巴黎再現北京奧運背包　西班牙記者笑：史上最好的包

「環太軍演」恫嚇中國？陸國防部：完全是癡心妄想

四川24歲女子「回家途中」失聯！隔天手機被撿到　警方已介入

民眾吐槽一人帶3娃「不能買機票」　陸航司規定各不同

陸14歲少年課堂嗑「30片抗癲癇藥」進ICU　他坦言：吃了能放鬆

福建：凱米即將登陸　風雨指數「史上第二」防災壓力大！

花蓮中興路與中美十街口,屋頂被吹落地面,砸中車

花蓮屋頂掀飛「女兒牆6樓砸落」！2人車內遭重砸　1人無呼吸心跳

中颱凱米觸陸風雨漸增　移動變慢南北擺盪打轉

#凱米強颱 暴風圈壟罩　花蓮招牌吹落馬路中

#美國 座頭鯨衝破水面撞翻船！ 2漁民被「拋飛落海」

驚悚畫面曝！凱米強颱吹倒路樹　無辜女騎士慘壓...命危送醫

凱米在外海打轉「V型登陸」　氣象署：宜花迎眼牆最強風雨

凱米強颱預計穿越北台灣陸地　9縣市最高等級「超大豪雨」預報

凱米「雙眼牆」增強變快！　核心直衝宜花恐有超大豪雨

台中明天繼續放颱風假？盧秀燕回應了...曝返台、放假決策過程

男子被螞蟻咬怒燒蟻窩⋯釀山火　法院：造成經濟損失647萬元

裝潢工被拐走25年…生父竟是陸千萬富豪！7個月後公開戀情

國造「海鯤號」出塢　陸：若謀獨「早晚是解放軍網中之魚」

大陸修訂保密法條例　強化公司責任及涉密人員限制

背了16年！巴黎再現北京奧運背包　西班牙記者笑：史上最好的包

「環太軍演」恫嚇中國？陸國防部：完全是癡心妄想

四川24歲女子「回家途中」失聯！隔天手機被撿到　警方已介入

民眾吐槽一人帶3娃「不能買機票」　陸航司規定各不同

陸14歲少年課堂嗑「30片抗癲癇藥」進ICU　他坦言：吃了能放鬆

福建：凱米即將登陸　風雨指數「史上第二」防災壓力大！

高雄奇景！大社馬路變河流　雙載機車「車身被淹」硬騎

快訊／豪雨狂炸！台中市府宣布：和平區明天停班停課

富邦悍將進駐大巨蛋練球　3連戰票房突破4.5萬

快訊／巴黎奧運小全智賢射箭揚威　南韓林是見694分破世界紀錄

不斷更新／台中市「和平區」明天停班課　全台颱風假一覽

快訊／網製圖卡「7／26高雄停班課」！陳其邁還沒宣布　市府要查造謠

蔦松大排施工處溢流漫進魚塭　雲林縣議員奔現場：漁民損失慘重

凱米雨量爆表「高雄茂林1124毫米破紀錄」　挑戰史上單日新高

樓下阿公動手截管線！害浴室污水回流　他提「復原就和解」竟被拒

黃偉哲視察台南南區抽水站　肯定發揮功能盼助擺脫淹水之苦

勇氣+9騎士載熱褲妹秀操作 跨雙黃線超警車下秒直接GG...

大陸熱門新聞

立院決議解除禁團令　國台辦：台胞熱切期盼

慎入！男子提「鋰電池」搭電梯　2秒後瞬間爆炸

陸「跨欄女神」奧運確定要化妝！網酸：進不去選手村

國台辦發言人「閩、客語」回擊民進黨去中化　

颱風凱米將登陸！福建多地宣布休假

被拐走25年生父竟是千萬富豪　他7月後宣布戀情

福建：凱米風雨指數「史上第二」

澳亞衛視破產！曾在兩岸四地設有分站

背了16年！巴黎再現北京奧運後背包

陸男大生9個月減肥40公斤 六字口訣「管住嘴邁開腿」成馬拉松跑友

凱米直撲福建　將攜巨量水氣襲大陸10餘省

9千包整夜！閒魚二手空調藏色情服務

陸女高中生被男老師騙開房！2次房費都她出

四川24歲女子回家途中失聯！隔天手機被撿到

更多熱門

相關新聞

天生人間發電機的三大星座男！

天生人間發電機的三大星座男！

有些男性害羞內向，有些人則像是與生俱來的王者，到那裡都是注目焦點，長相加持，但個性更是收割女性芳心的關鍵，以下就盤點天生愛耍帥的三大星座男，看看另一半有沒有上榜。

一句話揪出12星座的吃醋地雷！

一句話揪出12星座的吃醋地雷！

12星座「表面冷淡、心裡愛到不行」3大原因

12星座「表面冷淡、心裡愛到不行」3大原因

寵妻狂魔三大星座！

寵妻狂魔三大星座！

交往高富帥撿到寶變扁到飽！恐怖情人5特徵曝

交往高富帥撿到寶變扁到飽！恐怖情人5特徵曝

關鍵字：

富翁尋子官宣愛情團圓

讀者迴響

熱門新聞

中南部平地雨量上修！12縣市明上午達停班課標準　4離島風力達標

放2天颱風假「400億蒸發」！　郭正亮：全世界沒人這樣搞

快訊／11地區明天達颱風假標準！最新風雨預測曝

快訊／台鐵「小清水溪橋西正線」遭土石流沖垮　畫面曝光

連放3天颱風假？　14縣市達到標準

高雄左營新建大樓暴雨狂灌「車道慘變瀑布」

即／高雄美術館豪宅區淹了！馬路變「黃河」

台北風雨小放颱風假　粉專揭1狀況：北部還能這麼和平？

即／濁水溪潰堤！彰化大城鄉1400人大撤退

凱米摸台灣繞一圈　結構異常完整

即／凱米狂風豪雨猛炸南部　高雄港區海水淹碼頭

全聯開出千萬發票！幸運兒花10元就中大獎

凱米出海大雷雨炸中南部　陸警晚上解除

獨／國內知名企業集團第4代驚傳墜樓　27歲男陳屍北市豪宅外

不斷更新／苗栗宣布了「明天照常上班、上課」

更多

最夯影音

更多

花蓮中興路與中美十街口,屋頂被吹落地面,砸中車

花蓮屋頂掀飛「女兒牆6樓砸落」！2人車內遭重砸　1人無呼吸心跳

中颱凱米觸陸風雨漸增　移動變慢南北擺盪打轉

#凱米強颱 暴風圈壟罩　花蓮招牌吹落馬路中

#美國 座頭鯨衝破水面撞翻船！ 2漁民被「拋飛落海」

熱門快報

預測金牌抽大獎

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面