裝潢工被拐走25年…生父竟是陸千萬富豪！7個月後公開戀情





▲千萬富翁尋回之子解清帥「官宣」女友 。（圖／翻攝自紅星新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

河北千萬富豪解克鋒的兒子解清帥25年前被人拐走，他為此曾發出百萬元人民幣的懸賞，並在2023年終於找回了人在四川當裝潢工人的兒子。7月24日下午，解清帥在抖音「官宣」女友，寫道「被愛真好，我是說有妳真好」，還在網上發布與女友王正正的合拍影片。

據《紅星新聞》報導，此前，1998年出生的解清帥曾多次在直播中提到自己擁有女朋友，但始終未透露她真實姓名。

影片中，解清帥與女友王正正大秀恩愛，解清帥用力擠出瓶子裡的水花，女主角360度轉身後依偎在他懷裡。影片下方，女友王正正回應，「被愛真好，有你真好！」解清帥家人也與網友進行互動，粉絲們紛紛送上祝福。

當天上午，解清帥還發了一段影片，表示要去接女友，「如果去見你特別想見的人，你會準備什麼呢，今天去接女朋友，我們也很長時間沒有見了，我其實和大家一樣，都很期待。我們倆很好，我很堅信，愛情沒有捷徑可以走，真誠才會長久。」

2023年12月，河北「千萬富翁」解克鋒成功尋子，找回丟失25年的兒子解清帥，相關話題引發全網熱議。解克鋒一家人的情況也備受網友們關注，網友們紛紛祝福一家人終於團圓。

當年12月4日18時23分，解清帥通過個人社交帳號發布一條影片，向眾多網友的關注表達感謝。他表示，能夠找到自己的家人非常開心，同時也提醒網友們，「網上現在冒充我的人太多了，我怕被有心之人利用，你們不要相信這些冒充的帳號。」

在影片最後，解清帥說，「祝願所有正在尋親的父母還有孩子，早日找到自己的家人，闔家團圓。」影片發布一小時後，該帳號便漲粉10萬。5天時間裡，他一共發布3條影片，個人社交帳號漲粉達183萬。隨後，解清帥從原來的公司辭職，直播帶貨，創業成立工作室。如今，解清帥個人社交帳號粉絲數已超300萬。