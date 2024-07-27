熱帶系統下周一進逼台灣「成颱機率曝」　明大雨襲2地

▲明東部、東南部有雨，下周一、二熱帶低壓接近，雨區將再擴大。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(28)低壓帶離開，降雨減少，不過受東南風影響，東部、東南部仍有雨，且有局部較大雨勢。菲律賓東方海面有熱帶擾動發展，朝台灣接近過程有機會生成熱帶性低氣壓，不過氣象署表示，後續進一步發展空間受限，接近台灣時成颱機率低。

中央氣象署預報員張承傳表示，明天低壓帶離開，降雨將會減少，環境轉為東南風，東部、東南部有局部短暫陣雨或雷雨，且有局部較大雨勢，其他地方有午後局部短暫雷陣雨，中南部山區、北部山區、西半部山區午後有局部大雨機會，清晨到上午西半部也有降雨，明天溫度會上升，東部約31到32度，其他可到33到34度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲高溫趨勢。（圖／氣象署提供）

張承傳指出，下周一、下周二菲律賓東方海面低氣壓發展，朝往台灣接近，下周一、下周二將抵達台灣附近，接近台灣過程中有機會增強，有機會生成熱帶性低氣壓，但會不會進一步發展，空間有限，接近台灣時成颱機會低。

由於下周一、二受低壓靠近台灣影響，張承傳表示，東半部、南部有短暫陣雨或雷雨，且有局部大雨發生機會，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨，午後西半部易有大雨。

▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

張承傳說明，下周三後轉為西南風環境，太平洋高壓增強，下周三之後各地多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，清晨到上午中南部有局部短暫陣雨或雷雨。下周三後溫度會更高，高溫可到34到35度。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」則指出， 菲律賓東南方的熱帶擾動95W，目前判斷會沿著高壓邊緣朝西北快速移動，預計提早到下周一、下周二之間抵達，因為移動快速，環境也不適合增強，預估抵達台灣附近時，可能是普通低壓或熱帶性低氣壓，成為颱風的機率低，對天氣影響較為有限，南部、宜花東可能有不定時的雷陣雨，其他地區則是午後雷陣雨。