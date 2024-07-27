獨／大樓淹水「800車滅頂」B1終抽乾　進口車「泥漿包車」畫面曝

▲大樓地下1樓水已抽乾，大量泡水汽機車被泥沙包覆車身。（圖／記者吳世龍攝）



記者吳奕靖、吳世龍、白珈陽／高雄報導

受強颱凱米影響，高雄市三民區德山街一棟大樓從25日遭大水灌入，地下室1~3樓淹沒，共有800輛汽機車慘泡水中，經昨、今連2天接續抽水作業，目前地下1樓已經抽乾，大量泡水機車、汽車終於「浮出水面」，但全被一層厚厚泥沙包覆車身，慘不忍睹，住戶損失慘重，但地下1樓以下仍然泡在水裡，不知何時才能完全抽乾，就連市長陳其邁也到場關心。

記者今日下午前往該棟大樓查看復原情形，地下1樓部分已經將水抽乾，不過除了地面留下不少淤泥，住戶停放的汽、機車也都被一層泥沙包裹，損失嚴重。至於地下2樓仍被大水灌滿，只能隱約看到偶爾浮出水面的車頂。

▲住戶停放的汽、機車被一層泥沙包裹。（圖／記者吳世龍攝）



除淹水外，颱風也造成該社區停電。台電指出，已嘗試多次送電，但由於變壓器故障，雖然將高壓電成功送進去，但住戶還是沒電，將繼續搶修，預計深夜12時搶修完畢。

高雄市長陳其邁也到場關心，他說，本來希望下午4時許或傍晚恢復供電，但目前看來要到晚上才有可能。

▲地下2樓仍淹水，僅能隱約看見車頂。（圖／記者吳世龍攝）



台電高雄區處說明，針對三民區德山街一處大樓地下室淹水，經隔離故障轉供後，共造成421戶受影響 (未轉供前有4,468戶受影響 ) 最新情況說明下：

自25日晚間由區公所安排管徑6吋的抽水機持續抽水；26日上午市府工務局出動兩台6吋抽水機協助抽水、國軍加派大卡車進駐1台6英吋、1台12英吋抽水機進駐抽水；27日凌晨00時00分，在一片土黃色泥水中逐漸看到地下室泡水的車輪；27日清晨6時，本處市巡課同仁至地下室進行設備點檢及擦拭。

該處淹水大樓地下室共有13具變壓器、3具開關，本處共進行3次試送電，並由大樓天井以吊車汰換4具故障變壓器，同時進行損壞線路查修，在16時16分成功送電完成，421戶有電了！

今天上午，高雄市長陳其邁、立委李昆澤、議長康裕成及經發局長廖泰翔等皆至現場了解搶修進度與用戶心聲，台電高雄區處處長黃志榮特別感謝市府與國軍傾全力協助用戶完成抽水工作，也讓台電得以加速搶修工作，完成復電。

處長黃志榮表示，本處這次除了藉機徹底檢測該棟大樓開關、保護設備及變壓器，也提醒用戶務必尋求電器承裝業將泡水的自有開關箱進行烘乾擦拭，才能確保用電安全。